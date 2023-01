Israël : Amichai Chikli accuse Yaïr Lapid d'être "le fer de lance" du BDS

"Lorsqu'il dit au monde entier que c'est un 'sombre' gouvernement, le monde ne fait pas de séparation entre le gouvernement et l'État"

Amichai Chikli, le ministre des Affaires de la diaspora, a accusé mercredi Yaïr Lapid d'être "le fer de lance" du mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) lors d'une conférence de Beitar alors que le président de Yesh Atid a critiqué à maintes reprises le nouveau gouvernement depuis sa création.

"Ce que Lapid fait maintenant en tant que Premier ministre sortant est totalement irresponsable", a déclaré Shikli. "Il ne comprend pas que lorsqu'il dit au monde entier que c'est un 'sombre' gouvernement, le monde ne fait pas de séparation entre le gouvernement et l'État. En faisant cela, il devient le fer de lance du BDS", a-t-il affirmé.

Olivier Fitoussi/Flash90 Yair Lapid

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a fustigé Ben-Gvir après sa visite au mont du Temple. "C'est ce qui arrive quand un Premier ministre faible (Benjamin Netanyahou ndlr) se retrouve obligé de confier à l'homme le plus irresponsable du Moyen-Orient l'endroit le plus explosif du Moyen-Orient." Il s'en est également pris au projet de loi du ministre Levin : "Non seulement nous lutterons de toutes les manières possibles contre chacune des mesures que Levin annoncera ce mercredi soir, mais j'affirme par avance que nous les annulerons le jour de notre retour au pouvoir", a-t-il assuré, qualifiant le projet de loi de "coup d'État unilatéral contre le système de régime en Israël".