"Les Emirats continueront à renforcer la coopération avec Israël, c'est dans leur intérêt" (Danny Ayalon)

"Les Emirats continueront à renforcer la coopération avec Israël, c'est dans leur intérêt", a déclaré mercredi soir le député Likoud Danny Ayalon et ancien ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, dans le Prime, sur i24NEWS, alors que le pays du Golfe a réclamé une réunion du Conseil de sécurité sur la question du mont du Temple après la visite du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir sur le lieu saint mardi matin.

"L'Iran ne fait rien d'autre que mettre la région en danger et les Emirats ont compris que le représentant le plus pragmatique est Benjamin Netanyahou", a-t-il affirmé, alors que le nouveau Premier ministre doit se rendre aux Emirats très prochainement.

Interrogé sur l'influence de la visite du ministre sur le Mont du Temple sur les relations diplomatiques entre les Emirats et Israël, M. Ayalon estime qu'il s'agit d'"une question interne qui concerne le monde arabe et non d'une question bilatérale entre les Emirats et Israël".

La réunion du conseil de sécurité de l'ONU de jeudi soir n'inquiète pas l'ancien ambassadeur d'Israël : "On y est habitués". "Le droit de chaque Juif de monter sur le Mont du Temple fait partie intégrante de la liberté de culte pour les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs aussi". "Nous devons défendre ce droit, et si nous devons affronter diverses arènes, nous le ferons partout où ce sera nécessaire", a-t-il lancé.