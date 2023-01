Israël : le ministre de la Justice présente sa réforme judiciaire

Yariv Levin a présenté les mesures destinées à limiter le pouvoir des juges

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a dévoilé mercredi une série de réformes controversées du système judiciaire israélien qui risquent d'opposer les pouvoirs exécutif et judiciaire. "Nous allons aux urnes, nous votons, et à chaque fois, des personnes que nous n'avons pas élues décident pour nous", a déclaré Levin lors d'une conférence de presse à la Knesset.

"Beaucoup admirent le pouvoir judiciaire, mais leurs voix ne sont pas entendues. Ce n'est pas cela la démocratie", a-t-il affirmé. "Je m'occupe de cette question depuis plus de 20 ans, au cours desquels j'ai mis en garde contre les méfaits de la 'judiciarisation' et formulé des propositions et des réformes".

"Il est donc temps d'agir", a-t-il affirmé. "Je lance ce jeudi la première phase de la réforme de la gouvernance, dont l'objectif est de renforcer la démocratie, de restaurer la gouvernance, de rétablir la confiance dans le système judiciaire et de rétablir l'équilibre entre les trois branches du gouvernement."

Tout d'abord, Levin a annoncé que le barreau israélien perdrait sa représentation au sein du Comité de sélection judiciaire, qui nomme les juges des tribunaux israéliens, au profit de deux "fonctionnaires".

Le ministre s'est ensuite engagé à faire passer une loi qui permettrait au corps législatif d'annuler les décisions de la Cour suprême avec une majorité de 61 voix à la Knesset, qui compte 120 sièges.

Enfin, Levin a annoncé son intention d'interdire à la Cour suprême d'utiliser un critère de "caractère raisonnable" pour juger les décisions du gouvernement, affirmant que "le caractère raisonnable n'existe pas".

Selon l'approche de Levin, la Cour suprême devrait principalement s'occuper du règlement des litiges et des appels en matière pénale et civile, et ne pas se substituer au peuple par le biais de ses représentants à la Knesset et au gouvernement.

Levin est également favorable à la transparence des procédures judiciaires dans les pétitions relatives à des affaires publiques, y compris la diffusion en direct des audiences de la Haute Cour.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que son gouvernement avait l'intention "d'appliquer des réformes qui garantiront le bon équilibre entre les trois branches."