Yaïr Lapid critiqué pour ses vacances à Paris alors que "le pays est en feu"

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid s’est envolé pour un week-end à Paris jeudi matin, et a été immédiatement critiqué pour être parti en vacances alors que "le pays est en feu". Selon certains membres de son parti, il était de son devoir de manifester devant la Cour suprême en leur compagnie, pendant les débats sur la "loi Deri" et la validité de la nomination de celui-ci comme ministre.

Yaïr Lapid, dont les vacances étaient planifiées avant de savoir que l'audience de la Cour suprême aurait lieu ce jeudi ni que Yariv Levin dévoilerait son plan de réforme du système judiciaire à la même période, a répondu sur sa page Facebook : "Un week-end avec ma femme, pour l'amour de Dieu ! Ce fut l'année et demie la plus folle de notre vie et elle ne m'a accompagnée dans aucun voyage officiel. Nous voulons juste voir une exposition, dîner en amoureux et nous promener".

"Certains ont décidé que si je m'absente pendant deux jours et demi, cela signifie que je ne suis pas engagé dans la lutte pour la démocratie israélienne. Je déteste me plaindre, mais il y a une limite. Toute ma vie est consacrée à la lutte pour la démocratie israélienne. Il n'y a rien de plus important pour moi. J’estime qu’après avoir entrepris de nombreuses actions en ce sens, je pouvais prendre deux jours et demi pour souffler", ajoute-t-il.

Yaïr Lapid précise également qu’il a payé ses vacances avec son propre argent et non avec les deniers publics. "Je reviens dimanche pour continuer le combat de toutes nos forces, jusqu'à ce que nous fassions tomber ce terrible gouvernement", a-t-il assuré. Il a en outre appelé les membres de l’opposition à arrêter de pinailler sur des détails insignifiants, et à se concentrer sur le combat contre le réel danger que représente à ses yeux ce "gouvernement sombre avec un Premier ministre faible, qui menace de détruire le vivre-ensemble en Israël"