L'université de Tel-Aviv lance un nouveau nanosatellite

Il s'agit d'une nouvelle étape vers la démonstration de la communication quantique depuis l'espace

Un nouvel exploit technologique pour l'université de Tel-Aviv (TAU) qui en moins de deux ans vient de lancer son troisième nanosatellite dans l'espace. Baptisé TAU-SAT3, celui-ci a été lancé mercredi à bord du lanceur Falcon 9 de SpaceX, depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Selon les chercheurs, TAU-SAT3, mis au point au Center for Nanosatellites de la faculté d'ingénierie Fleischman de TAU, représente une percée scientifique, ouvrant la voie à la démonstration de la communication optique et quantique depuis l'espace via des nanosatellites.

"L'Université de Tel-Aviv est à la tête des efforts déployés par Israël pour créer des canaux de communication par satellite basés sur les technologies optiques et quantiques. Pour mettre en œuvre une communication quantique longue distance sur des centaines de kilomètres ou plus, nous devons aller dans l'espace. TAU-SAT3 est conçu pour ouvrir la voie à la démonstration de la communication quantique via un nanosatellite quantique, qui sera construit à l'avenir à l'Université de Tel-Aviv."

"Les deux premiers nanosatellites de TAU ont été conçus pour mesurer le rayonnement cosmique autour de la Terre et tester différents moyens de protéger de ce rayonnement les systèmes électroniques installés sur les satellites. À cette fin, les nanosatellites transportaient des charges utiles spéciales construites en collaboration avec diverses institutions scientifiques, dont le Centre de recherche nucléaire SOREQ. Le troisième satellite, TAU-SAT3, a été le premier à être entièrement conçu, développé et construit à TAU", a affirmé le professeur Meir Ariel, chef du Centre des nanosatellites de l'Université.

Le doyen de la faculté d'ingénierie Iby et Aladar Fleischman, le professeur Noam Eliaz, a expliqué que le nanosatellite a été lancé à une altitude de 550 km. Il devrait rester en orbite autour de la terre pendant environ cinq ans et effectuer plusieurs tâches scientifiques. Il transporte à son bord pour la première fois des batteries fabriquées par la société israélienne Epsilor, qui lui fourniront de l'énergie pendant toute sa vie en orbite. Sa principale mission sera de communiquer avec la nouvelle station terrestre optique installée sur le toit du bâtiment de physique Shenkar sur le campus de TAU.

Il s'agit de la première station optique au sol en Israël, et l'une des rares au monde, capable de se verrouiller, de suivre et de recueillir des données d'un nanosatellite qui, vu de la Terre, est plus petit qu'un pixel.