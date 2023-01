Israël : des décennies de bras de fer entre pouvoirs législatif et judicaire

Au total, 22 lois votées par la Knesset ont été abrogées par la Cour suprême

Mettre fin à un "gouvernement des juges" et asseoir la suprématie du pouvoir législatif en tant que voix du peuple : tel est l'objectif déclaré du projet de loi du nouveau ministre de la Justice israélien, que beaucoup qualifient de "véritable séisme". Pour les partis de gauche, du centre et nombre d'Israéliens, ce n'est rien d'autre que la fin annoncée de la démocratie en Israël, avec la disparition d'un contre-pouvoir digne de ce nom. Pour Benjamin Netanyahou et Yariv Levin, il s'agit au contraire de reprendre les clés de la démocratie au pouvoir judiciaire, qui les avait confisquées.

Par ces réformes annoncées du système judiciaire israélien, l’idéologue Yariv Levin répond aux attentes de la frange conservatrice du pays, qui dénonce, depuis des décennies, les trop grandes prérogatives que s’est allouée la Cour suprême au fil des ans, à la faveur de la "révolution constitutionnelle" initiée par le juge Aharon Barak en 1995. Au premier rang d’entre elles, la possibilité qu'elle a de faire annuler des lois votées par le Parlement, un pouvoir jugé inacceptable pour beaucoup, et à l’origine d’une très forte animosité d’une partie la classe politique et du public contre les juges. On reproche aussi à l'institution d'abuser du critère de "caractère déraisonnable" pour juger les décisions du gouvernement, et d'appliquer par ce moyen un système de valeurs arbitraire qui ne reposerait que sur une réalité subjective. Conséquence : une véritable crise de confiance des Israéliens qui n'étaient que 41% à affirmer leur soutien à la Cour suprême en 2021 (contre 55% en 2019).

Gauchiste, anti-religieuse, trop progressiste, instrument de pouvoir des vieilles élites, "déconnectée" ou incarnation de la "haine de soi" : ses détracteurs n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la Cour suprême, et dire à quel point ils se sentent souvent dépossédés ou trahis par ses décisions. On se souvient à cet égard du slogan de campagne du parti "Foyer juif" pour les élections de 2019 : "Shaked l'emportera sur la Haute Cour, Bennett l'emportera sur le Hamas." Difficile de faire plus clair... Et comment oublier cette sortie d’un député du parti du Judaïsme unifié de la Torah, enregistrée à son insu, qui avait déclaré en mai dernier que son rêve était, ni plus ni moins, "de faire sauter la Cour suprême".

Yonatan Sindel/Flash90 Des personnes manifestent devant la Cour suprême lors d'une une audience concernant l'annulation de la nomination du chef du Shas Aryeh Deri en tant que ministre du gouvernement, le 5 janvier 2023

Des annulations de lois et des décisions controversées

Au total, 22 lois votées par le Parlement ont été abrogées par la Cour suprême, après avoir été jugées non conformes aux lois fondamentales du pays, principalement en raison de considérations d'atteinte grave à la dignité et à la liberté humaines, à la liberté de travail et à l'égalité.

Parmi les annulations les plus controversées, on peut citer celle de la législation visant à refuser les allocations familiales aux parents dont les enfants purgent des peines de prison pour des délits menaçant la sécurité nationale, jugée contraire à l'égalité. Mentionnons également la loi de 2017 sur le non-enrôlement des étudiants de yeshiva, jugée, là encore, contraire à l’égalité, ou bien le véritable bras de fer entre les députés et les juges sur la question des demandeurs d’asile : en 2013, la Cour a annulé un arrangement prévu par la loi pour dissuader l’immigration illégale, prévoyant de placer en détention les migrants clandestins pendant une période de trois ans, le considérant contraire à la loi fondamentale protégeant la dignité et la liberté humaines. Une clause similaire, permettant de placer les migrants dans un centre de détention pour une période d’un an, a également été annulée l’année suivante. Enfin, en 2020, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la loi imposant de ponctionner 20% du salaire des migrants , afin de constituer une caution par l'Etat destinée à les inciter à quitter le pays, estimant qu’il s’agissait d'une violation grave et disproportionnée de leur droit à la propriété.

Les implantations de Cisjordanie ont été un autre grand motif de dissensions entre la Knesset et la Cour suprême ces dernières années. En 2020, celle-ci a notamment jugé inconstitutionnelle la loi conçue pour légaliser rétroactivement la construction illégale d’implantations juives sur des terres palestiniennes privées.

Dans le domaine social, l'une des "ingérences" les plus marquantes des juges ces dernières années a été l'invalidation d'une loi autorisant la maternité de substitution pour les femmes célibataires mais pas pour les hommes célibataires ni pour les couples de même sexe. La Cour surpême a ainsi permis aux hommes gays ou célibataires d'avoir recours aux mères porteuses.

Outre l'abrogation de lois, de nombreuses décisions prises par la Haute cour de justice ont également été vivement dénoncées. Comme celle datant de 2021, par laquelle les juges ont statué que toute personne ayant fait l’objet d’une conversion réformée ou conservatrice en Israël serait reconnue comme juive, et donc apte à bénéficier de la loi du retour. Une véritable catastrophe aux yeux des partis de droite et religieux, pour lesquels une telle décision est susceptible de remettre en cause le caractère juif de l’Etat. Dans le même ordre, les juges avaient, en 2016, interdit au rabbinat d'empêcher les mouvements réformé et conservateur d'organiser des cérémonies de conversion dans les mikvés (bains rituels) du pays, annulant de facto le monopole du grand rabbinat sur ces derniers.

En 2016, la Haute cour avait également suscité un tollé en tranchant pour la démolition de 17 habitations d’un avant-poste situé dans le Goush Etzion. Idem en 2017, lorsque les juges avaient ordonné la destruction de neuf maisons dans l’implantation d’Ofra, construites sur des terres palestiniennes.

Citons aussi l’autorisation accordée par la Haute cour en 2020 à la députée arabe israélienne Hiba Yazbak (Liste commune) de se présenter aux élections, en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite par le comité central des élections de la Knesset en raison de ses déclarations antérieures faisant l’éloge de terroristes ayant assassiné des Israéliens.

"La démocratie est en danger lorsque l’on vote dans l’urne mais que chaque fois des gens non élus décident pour nous", avait dit le fondateur du Likoud, Menahem Begin, cité par Yariv Levin lorsqu’il a présenté son projet de réforme à la Knesset. Selon l'approche du ministre, la Cour suprême devrait principalement s'occuper du règlement des litiges et des appels en matière pénale et civile, et ne pas se substituer au peuple représenté par le Parlement et le gouvernement sur les questions politiques ou religieuses.

La principale réforme promue par le ministre, celle sur la clause dérogatoire (ou de contournement), permettrait au Parlement, avec un vote à la majorité simple de 61 députés, d'annuler une décision de la Cour suprême. "Nous allons aux urnes, nous votons, et à chaque fois, des personnes que nous n'avons pas élues décident pour nous. Ce n'est pas cela la démocratie", dit Yariv Levin. Pour lui, pas de doute, "il est temps d'agir".