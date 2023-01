Israël va construire un mur le long de l'autoroute à la frontière avec Gaza

Le projet s'achèvera à l'été 2023

La construction d'un mur le long d'une autoroute principale près de la frontière avec la bande de Gaza va débuter dans les mois à venir, dans l'objectif de contrecarrer les attaques potentielles des groupes terroristes. Cette construction sera effectuée en coopération avec le ministère des Transports, la Division de l'ingénierie et de la construction du ministère de la Défense ainsi que les organes d'ingénierie de l'armée israélienne.

Mercredi, des responsables ont organisé une cérémonie près de l'autoroute Route 34 dans le cadre du projet "Safe Road" (route protégée). Le mur sera construit sur une longueur de 4,6 km ainsi que le long de tronçons de la route 232. Des pistes cyclables seront également aménagées dans le secteur.

Forces de défense israéliennes

La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités militaires de premier plan telles que le général de division Eliezer Toledano, du commandant de la division de Gaza, le général de brigade Avi Rosenfeld, du directeur adjoint et chef de la division de l'ingénierie et de la construction au ministère de la Défense, M. Erez Cohen, Le directeur général de Natibi Israël, Nissim Peretz, le chef du Conseil régional de Shaar Hanegev, Ofir Liebstein et d'autres représentants des localités près de Gaza.

Le projet s'inscrit dans un travail long et continu d'organisation de la zone qui se déroule au sein du Commandement Sud et de la Division de Gaza en pleine coopération avec les autorités locales, dans le but d'améliorer la sécurité, sans nuire au quotidien des citoyens et tout en préservant le caractère de la région.

Le projet s'achèvera à l'été 2023

"Les localités proches de Gaza se développent et prospèrent malgré les menaces", a déclaré le commandant de la division de Gaza, le général de brigade Avi Rosenfeld, "L'objectif du projet "Safe Road" est de permettre la protection du trafic contre les menaces sur les routes proches de la bande de Gaza dans des situations de routine et d'urgence. Nous continuerons d'agir de manière défensive et offensive pour la sécurité des localités du sud", a-t-il affirmé.

"Je suis heureux d'avoir eu le privilège", a conclu le chef de projet de la division Ingénierie et Développement de Nativ Israel, M. Elad Cohen, "d'être un partenaire dans un projet d'ingénierie stimulant qui combine pour les citoyens d'Israël en général et pour les habitants de la zone environnante en particulier les aspects de transport, de circulation et de sécurité".