Daniel Hagari nommé porte-parole de l'armée israélienne

Le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, a annoncé jeudi sa décision de nommer le lieutenant-colonel Daniel Hagari au poste de porte-parole de Tsahal. La nomination a été faite en coordination avec le chef d'état-major Aviv Kochavi, et approuvée par le ministre de la Défense Yoav Galant. Hagari remplacera le porte-parole de Tsahal le brigadier général Ran Kochav dans les mois à venir.

Dans le cadre de sa carrière militaire, Hagari a été l'assistant des ex-chefs d'état-major Gadi Eisenkot et Benny Gantz. Entre les années 2019-2021, il a servi comme commandant de la 13e flottille, et entre les années 2021-2023, comme chef dans la marine. Hagari est titulaire d'un baccalauréat en philosophie de l'Université de Tel-Aviv et d'une maîtrise en diplomatie et sécurité de l'Université de Tel-Aviv.

Yonatan Sindel/Flash90 Chef d'état-major désigné Herzi Halevi

Cette nomination intervient dans le contexte d'une période tendue entre Tsahal et les hauts responsables du nouveau gouvernement. Il y a deux semaines, le chef du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, a accusé le porte-parole sortant de Tsahal, le général de brigade Ran Kochav, de "transformer le porte-parolat de Tsahal en un parti d'extrême gauche".

Par la suite, le chef d'état-major Kochavi a fustigé les déclarations de Dagan et a affirmé que "des soldats et des officiers de tous les coins de la société israélienne servent dans la formation du porte-parole de Tsahal sans distinction de sexe, de religion ou d'origine".

"Le discours de l'armée israélienne est uniquement motivé par des considérations opérationnelles et professionnelles, et il est prononcé de manière officielle pour tous les publics. Nous condamnons la tentative de créer un ton politique pour l'unité ou son chef et la rejetons complètement", avait-il ajouté.