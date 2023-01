ONU : le cabinet israélien discute des réponses à donner à l’Autorité palestinienne

La possibilité de révoquer les permis d'entrée VIP accordés aux responsables de l'Autorité palestinienne a été évoquée

Le cabinet politique et de sécurité israélien a discuté, ce jeudi, des mesures à prendre pour répondre à l'Autorité palestinienne après qu'elle ait obtenu de l'ONU la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de justice de La Haye pour statuer sur l'"occupation israélienne" en Cisjordanie. Selon trois sources présentes à la discussion, plusieurs options sont possibles pour faire pression sur l'autorité palestinienne, dont l'interruption des certificats de transit VIP vers Israël remis aux hauts responsables de l'organisation et qui leur permet de circuler librement en Israël.

La plupart des ministres du cabinet ont soutenu la proposition et sont mis d'accord sur le fait qu'un "prix politique" devait être payé de la part de l'Autorité Palestinienne pour avoir recours à une décision unilatérale qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Etat hébreu.

Benjamin Netanyahou a demandé aux ministres de ne pas divulguer les détails de sa part, mais c'est son bureau qui a publié une photo non floutée de l'entretien où l'on peut voir un classeur avec écrit "mesures de réaction contre l'Autorité palestinienne".

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Il y a cinq jours, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé à la majorité de 87 pays la proposition de demander à la Cour internationale de justice de La Haye de recommander des mesures contre Israël en raison de "l'occupation continue" de la Cisjordanie. Israël, les États-Unis et 24 autres pays ont voté contre, tandis que 53 pays se sont abstenus.

Début novembre, le comité de l'ONU a approuvé la proposition initiale des Palestiniens. La proposition a été adoptée par le Comité spécial des Nations Unies sur la politique et la "décolonisation" avec une majorité de 98 pays qui ont voté pour, dont la Belgique, la Turquie, le Brésil, l'Égypte, l'Irlande, la Jordanie, le Maroc, la Pologne, la Slovénie, l'Ukraine et les Émirats arabes unis. Contre 17 pays qui s'y sont opposés incluant le Canada, les États-Unis, la République tchèque, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche et l'Italie.