Israël : Ben Gvir visite une prison rénovée pour constater que "les conditions des assassins de Juifs n'ont pas été améliorées"

Chaque cellule abrite six prisonniers dans trois lits superposés et le drapeau israélien est hissé en permanence à l'entrée de chaque aile.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a effectué jeudi soir sa première visite à la prison de Nafcha pour les prisonniers de sécurité dans le Néguev, qui est gérée par le Service pénitentiaire israélien, sous son domaine. M. Ben Gvir a vu les nouvelles ailes qui ont été construites l'année dernière pour les prisonniers de sécurité, avec des caractéristiques qui rendent plus difficile leur évasion.

Les nouvelles ailes de prison sont adaptées à une décision de la Haute Cour de justice concernant un espace de vie suffisant pour tous les prisonniers. La visite du ministre Ben Gvir avait pour but de s'assurer que les conditions offertes aux prisonniers de sécurité n'avaient pas été améliorées.

La cheffe des services pénitentiaires israéliens Katy Perry, et le personnel ont présenté les nouvelles caractéristiques suite à la rénovation : chaque cellule abrite six prisonniers dans trois lits superposés ; le sol de la cellule est entièrement cimenté ; et le drapeau israélien est hissé en permanence à l'entrée de chaque aile.

"Je suis arrivé à la prison de Nafcha jeudi soir pour m'assurer que les assassins de Juifs ne bénéficient pas de meilleures conditions suite à la construction de nouvelles cellules, et j'ai été heureux de constater que l'administration pénitentiaire n'a pas l'intention d'améliorer leurs conditions. Je continuerai à m'occuper des conditions d'incarcération des prisonniers de sécurité afin qu'ils ne bénéficient d'aucun privilège", a déclaré Itamar Ben Gvir.

Le centre correctionnel de Nafcha, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Mitzpe Ramon, a été créé en 1980 pour incarcérer les prisonniers de sécurité, et les isoler des centres de population. Nafcha détient environ 700 terroristes, dont la plupart purgent une peine pour meurtre.

En juin 2002, un prisonnier du Hamas a poignardé le commandant de la prison de Nafcha, le lieutenant général Albert Abuhatzera, et deux de ses subordonnés. En octobre 2015, le commandant de la prison, Shimon Bibes, a été démis de ses fonctions à la suite de la contrebande de téléphones portables dans la prison.