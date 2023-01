Cimetière chrétien vandalisé à Jérusalem : deux adolescents arrêtés

"L'incident pourrait créer une crise diplomatique dans le pays avec les églises et le monde chrétien", selon un expert

Des jeunes juifs de 14 et 18 ans ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir vandalisé des pierres tombales dans le cimetière chrétien près du mont Sion à Jérusalem. Les deux suspects seront vendredi en détention prolongée au tribunal de première instance de la capitale.

Mardi, une plainte en ligne a été reçue dans le quartier David du district de Jérusalem concernant des dégâts importants causés en début de semaine à de nombreuses pierres tombales et tombes du cimetière.

Les membres de l'église ont remis à la police un enregistrement vidéo dans lequel deux personnes sont vues entrer dans le cimetière et vandaliser les pierres tombales.

Les enquêteurs et les médecins légistes sont arrivés sur les lieux, ont constaté les destructions importantes et travaillé pour recueillir des preuves. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme intentionnel. Les enquêteurs ont retrouvé l'identité des personnes impliquées et ont arrêté les deux suspects la nuit dernière.

Dans le même temps, le commandant du district de Jérusalem, Doron Turgeman, a rencontré jeudi le patriarche grec Theapoulos III et le secrétaire du patriarche grec, l'archevêque Aristarchus - et leur a exprimé l'engagement de la police à traduire les suspects en justice.

Le commandant du district a même offert son aide pour réparer les dégâts sur place. "En tant que police de tous les résidents et visiteurs de Jérusalem, juifs, musulmans et chrétiens, nous agissons contre la violence et les actes de vandalisme", a-t-il affirmé.

"Tout dommage aux institutions et sites religieux est grave et porte atteinte à la vie qui existe dans la ville pour les membres de toutes les religions et confessions. Nous continuerons à nous engager à maintenir la sécurité et l'ordre, à lutter avec détermination et sans compromis contre les contrevenants où qu'ils soient", a-t-il ajouté.

Yessaka Harani, un expert et chercheur indépendant du christianisme, a déclaré à Ynet cette semaine que "c'est un cimetière de chrétiens protestants du début du XIXe siècle. Et des leaders mondiaux dans de nombreux domaines y sont enterrés, en particulier dans le domaine de l'archéologie". "Ceux qui ont endommagé les pierres tombales ne comprennent pas les dégâts qu'ils ont causés - c'est comme vandaliser le mont Herzl", a-t-il ajouté. Selon Harani, "l'incident pourrait créer une crise diplomatique dans le pays avec les églises et le monde chrétien dans son ensemble. La zone du cimetière appartient officiellement à l'Angleterre et à l'Allemagne conjointement".