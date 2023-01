Les plans de construction palestiniens dans les zones C seront gelés

"Nous ne resterons pas les bras croisés et répondrons si nécessaire"

Israël prévoit de sanctionner l'Autorité palestinienne pour sa volonté de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice en retenant les exonérations fiscales, en gelant les plans de construction dans la zone C, en pénalisant les responsables palestiniens et en prenant des mesures contre les groupes non gouvernementaux qu'il considère comme impliqués dans la guerre diplomatique contre l'État juif.

Le bureau du Premier ministre a publié des informations concernant les sanctions vendredi soir après que le cabinet de sécurité a approuvé les mesures jeudi lors d'une réunion à huis clos.

"Le gouvernement actuel ne restera pas les bras croisés face à cette guerre et répondra comme il se doit", a déclaré le bureau du Premier ministre. Il a adopté ces mesures après que l'Assemblée générale des Nations unies a voté le 30 décembre pour demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'"occupation" par Israël des territoires palestiniens.

Amos Ben Gershom / GPO

Israël transférera 139 millions de shekels des taxes qu'il perçoit au nom de l'Autorité palestinienne pour indemniser les familles des victimes du terrorisme palestinien. Il gèlera les taxes perçues par l'Autorité palestinienne pour compenser les allocations mensuelles que l'AP verse aux familles des terroristes impliqués dans le meurtre d'Israéliens. Cette mesure sera rétroactive au début de l'année 2022.

Les avantages seront refusés aux Palestiniens ayant des certificats de transit VIP vers Israël remis généralement aux hauts responsables qui leur permettent de circuler librement en Israël.

De plus, le cabinet de sécurité a déclaré qu'il continuerait également à cibler les groupes non gouvernementaux de Cisjordanie impliqués dans des activités terroristes ou toute activité hostile, "y compris les actions politiques et juridiques contre Israël sous couvert d'action humanitaire".

Olivier Fitoussi/Flash90 Eli Cohen

"L'Autorité palestinienne n'est pas intéressée par une solution, ni par une réelle amélioration de la situation des Palestiniens. Tout ce qui l'intéresse, c'est de nuire à Israël", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. "La série de mesures qu'Israël a décidée vise à faire comprendre de manière claire qu'Israël exigera un prix pour toute tentative de nuire à Israël sur la scène internationale", a-t-il affirmé.