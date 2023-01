Israël classé 10e pays avec l'espérance de vie la plus longue

Hong Kong est arrivée 1ère du classement

Israël est arrivé 10e du classement des pays ayant la plus grande espérance de vie au monde, selon une étude menée par NiceRx. Selon les chiffres, les Israéliens auraient une espérance de vie de 83,49 ans, 81,98 ans pour les hommes et 84,91 ans pour les femmes. Bien que l'espérance de vie dans les pays de l'OCDE augmente de façon spectaculaire, l'espérance de vie en Israël a maintenu une croissance lente. Selon un rapport de l'OCDE de l'année dernière, les Israéliens boivent moins d'alcool et se suicident moins fréquemment que les habitants des autres pays de l'OCDE.

Hong Kong est arrivée 1ère du classement suivie par le Japon, la Suisse, Singapour, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, l'Islande et la Corée du Sud. A Hong Kong, l'espérance de vie est de 85,29 ans (82,38 ans pour les hommes et 88,17 ans pour les femmes).

Les principaux facteurs ayant contribué à la baisse de l'espérance de vie sont le coronavirus, les surdoses de drogues et les accidents, mais aussi les maladies cardiaques et le suicide.

Par ailleurs, Israël se classe 27e sur 39 sur la liste des pays en ce qui concerne les dépenses de santé par habitant. À cet égard, les Israéliens dépensent en moyenne 3 057 dollars par an. En outre, cette année Israël a été classé neuvième pays le plus heureux au monde selon le rapport sur le bonheur, battant ainsi la Nouvelle-Zélande.