Israël : manifestation géante à Tel-Aviv pour protester contre le plan de réforme judiciaire

"Le coup d'Etat de Netanyahou et de ses partenaires se heurtera à une résistance civile sans précédent"

Environ 10 000 personnes ont défilé à Tel-Aviv samedi soir pour protester contre la réforme judicaire voulue par le nouveau gouvernement, qualifiée de véritable "coup d'Etat" par les protestataires. Les rassemblements ont lieu à l'appel de diverses organisations dont celle appelée "La protestation de Balfour".

"Le coup d'Etat de Netanyahou et de ses partenaires se heurtera à une résistance civile sans précédent", ont affirmé de nombreux manifestants. Parmi les personnalités à manifester, plusieurs députés dont le président du parti Hadash-Ta'al Ayman Odeh. La dirigeante du parti travailliste Meirav Michaeli, également présente, a déclaré : "Quelle énergie sur la place HaBima ! Des milliers de manifestants incroyables sont sortis pour protester et crier d'une voix claire que notre pays ne peut être détruit ! Nous continuerons à nous battre pour notre démocratie."

L'ancienne ministre Tzipi Livni ainsi que le président de l'Ordre des avocats, Avi Himi, se trouvaient aussi parmi les protestataires. "La réforme souhaitée par Yariv Levin est la destruction de la démocratie et une violation mortelle des droits de l'homme, C'est nous violer nous, citoyens", a déclaré Avi Hami. "La seule façon dont une société démocratique peut lutter est de protester comme nous le faisons ici ce soir. Nous sommes des citoyens inquiets, et je veux transmettre un message à Yariv Levin : nous ne vous permettrons pas de transformer ce pays en dictature."

"Les éléments extrémistes et dangereux du gouvernement nouvellement établi prévoient déjà comment nous faire du mal à tous, comment approfondir la discrimination raciale et sexuelle ou comment réduire les budgets sociaux. Nous ne resterons pas les bras croisés, et nous ne succomberons pas non plus au désespoir et à la frustration", a affirmé de son côté le mouvement judéo-arabe "Standing Together".

L'ancien président de la Cour suprême Aharon Barak a également fait entendre sa voix vendredi contre le projet de réforme du ministre de la Justice, déclarant dans des entretiens avec des chaînes de télévision que l'annonce de la réforme à la veille de l'audience de la Haute Cour sur la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre constituait une "menace". Pour Aharon Barak, à l'origine de la "révolution constitutionnelle" que Yariv Levin souhaite renverser, les réformes envisagées sont l'équivalent d'une "révolution de chars".

Le juge en chef à la retraite Meni Mazouz, qui a été conseiller juridique entre 2004 et 2010, a de son côté déclaré lors d'une conférence que "la clause de contournement aboutirait "à un État sans séparation des pouvoirs, un État n'ayant qu'une seule autorité pour contrôler à la fois la Knesset et le système judicaire"."Dans la littérature de la science politique, un tel pays ne peut être considéré comme démocratique."