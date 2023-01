Israël : un immeuble de Bat Yam désigné "bâtiment le plus laid au monde"

Cet immeuble résidentiel de 12 étages, qui a été construit dans les années 70, surplombe un grand complexe commercial situé aux étages inférieurs

La question de la cherté des logements en Israël défraie la chronique depuis plusieurs mois. Pourtant, le week-end dernier, c'est une nouvelle pour le moins insolite qui a suscité le débat dans le secteur de l'immobilier : un immeuble situé à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel Aviv, a acquis bien malgré lui le titre de "bâtiment le plus laid au monde" sur le réseau social Reddit.

Cet immeuble résidentiel de 12 étages est situé près de la place Hamatzeva, dans la partie nord de Bat Yam. Il a été construit dans les années 70, et surplombe un grand complexe commercial situé aux étages inférieurs qui comprend, entre autres, une salle d'événements, des boutiques et des parkings. Il a été photographié par un drone et publié par un internaute sur Reddit où il a obtenu la première place de ce classement, devant un immeuble soviétique à Sofia en Bulgarie, des bidonvilles à Manille aux Philippines ou au Cap en Afrique du Sud, ou encore une cité en France.

C'est visiblement la combinaison de sa taille et de son état de négligence qui lui a valu ce titre peu glorieux. Il s'agit d'une construction typique de celles des années 50 aux années 80 dans le pays, qui se caractérise par des immeubles massifs à l'apparence austère et sans balcons. Avec, pour compléter le tableau, des stores obsolètes, des barres rouillées et des moteurs de climatiseur qui pendent à l'extérieur du bâtiment, et un toit d'où sortent des antennes paraboliques et des panneaux solaires.

Yossi Zamir/FLASH90 Vue de la ville côtière israélienne de Bat Yam, près de Tel Aviv

De nombreux internautes ont noté une similitude entre le bâtiment et le style de construction des blocs résidentiels soviétiques dans les pays de l'ex-URSS. Des Israéliens ont essayé de défendre le bâtiment et le style de construction israélien en général, et ont affirmé qu'il avait été traité injustement et qu'il existait pire que lui. D'autres ont souligné malicieusement qu'un appartement dans ce bâtiment devait coûter plusieurs millions en raison de la proximité de Bat Yam avec Tel-Aviv, qui est l'une des villes les plus chères au monde.