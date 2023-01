Israël : inauguration de la première exposition bédouine au centre d'arts plastiques à Rahat

"Il s'agit d'une rencontre entre la littérature et l'art plastique"

L'inauguration de la première exposition d'art bédouin se tiendra mercredi 11 janvier, au centre d'arts plastiques, à Rahat, la plus grande ville bédouine d'Israël. Les œuvres d'art exceptionnelles réalisées par les artistes du centre Raha sont à découvrir jusqu'au 31 janvier prochain. Parmi les artistes qui exposent, figurent ceux qui ont fondé le centre Raha en juillet dernier, Hala Abo Freh, Nasraa Azbarga, Ola Alkrenawi, Camilar Isabela ou encore Fatma abo freh.

Cette première exposition est basée sur l'expression à travers la peinture, d'un livre, d'un poème ou d'une pièce de théâtre qui a influencé fortement la vie des artistes. "Il s'agit d'une rencontre entre la littérature et l'art plastique. Nous avons voulu exprimer l'univers culturel et artistique des peintres à travers les toiles ainsi que l'impact direct du monde extérieur sur les artistes", a déclaré Daniel Alter, directeur et fondateur du centre Raha à i24NEWS.

"Le but n'est pas uniquement de faire découvrir l'art bédouin à la société israélienne mais de revendiquer haut et fort le fait qu'il fasse partie intégrante de l'art israélien", a poursuivi Daniel Alter.

Daniel Alter Exposition au centre Raha, Rahat

Les artistes du centre Raha travaillent actuellement sur un très gros projet de peintures murales en partenariat avec le College Shenkar (la meilleure école d'arts et de design du pays), qui sera présenté les 29 et 30 mars prochain.

Le centre Raha a été créé à l'initiative du centre communautaire de la ville sous la direction de Fouad Ilizidna. Daniel Alter, entrepreneur du projet, qui avait lui-même mis en place un centre similaire dans le Conseil régional d’Eshkol dans le sud d’Israël, a été contacté pour monter le centre Raha. Le centre propose un large choix d'activités artistiques aux enfants de tous âges et aux adultes. Peinture, dessin, sculpture, photographie ou encore projections murales sont au programme.

