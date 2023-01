Santé mentale : "Massaha", un temple de guérison pour les Arabes israéliens en quête de soins

En trois ans d'existence, environ 200 personnes ont séjourné à Massaha

Le mot "espace" en arabe se dit "Massaha". Mais c'est aussi le nom d'un établissement de santé mentale très particulier, situé dans le nord d'Israël. Fondé par Amin Sawaid il y a trois ans, Massaha suit une approche anthroposophique de la thérapie. A la clinique, une équipe de six professionnels s'occupent de dix patients qui séjournent à Massaha pendant environ un mois et demi.

Suheir Daksa est la directrice de Massaha et travaille comme assistante sociale. Elle explique le concept, debout dans un salon rempli de canapés colorés et de peintures réalisées par d'anciens patients : "L'objectif de Massaha est que nous ressemblions aux lieux extérieurs : il y a des espaces mixtes, il y a de la place pour s'asseoir ensemble, femmes et hommes, et c'est un lieu sûr pour tout le monde."

L'autre pilier de Massaha est la langue : "Quelqu'un qui a des douleurs physiques, aux dents ou à la tête, et qui va chez le médecin, il est très important qu'il puisse s'exprimer dans sa langue maternelle. Donc pour tout type de douleur, qu'elle soit physique ou mentale, la langue maternelle est très importante", explique Sawaid. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent venir à Massaha, et leur séjour est financé par l'assurance maladie. Leurs conditions varient : schizophrénie, maniaco-dépression ou traumatisme en sont quelques-unes.

Sawaid a eu cette idée lorsqu'il a découvert que les problèmes de santé mentale sont souvent négligés dans cette société : "Nous parlons de notre société, la société arabe, qui est conservatrice." "Quand il s'agit de problèmes mentaux, dans notre société arabe, peut-être par honte, on essaie de les garder pour soi pour que personne ne les découvre."

Sawaid est un adepte de l'anthroposophie, un mouvement spiritualiste fondé au début du XXe siècle par l'Allemand Rudolf Steiner. Il a grandi dans le village de Suweid Hamira - qui n'a été légalement reconnu par Israël qu'il y a environ 25 ans - sans électricité, car sa maison était considérée comme illégale. Il est devenu instituteur dans le kibboutz anthroposophique voisin, Harduf, puis a fondé sa propre école à Shfar'am.

Il a pris une part active à la campagne de légalisation du village dans les années 1990, affirmant que cette expérience l'a motivé à poursuivre le militantisme envers la communauté. Lorsqu'il a fondé Massaha, sa famille a même cédé une partie de sa maison pour créer l'espace.

Depuis le balcon du bâtiment, on peut voir jusqu'à la côte de Haïfa. Ici, les patients s'assoient et font de l'artisanat comme le tressage de paniers, la poterie ou la peinture. Cela les aide à se calmer et à se concentrer sur l'acquisition d'une nouvelle compétence.

Une patiente à Massaha depuis une semaine, ressent déjà les effets positifs : "J'aime faire des gâteaux. Mais chez moi, deux ans ont passé, et je n'ai rien fait. Mais ici, en si peu de temps, j'en ai déjà fait trois. Il y a donc cette énergie positive. C'est une maison qui a toute la compassion et l'amour, mais vous avez aussi de l'espace ici. Je suis heureuse d'avoir mon espace quand je suis fatiguée. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il y a quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un à qui parler."

En trois ans d'existence, environ 200 personnes ont séjourné à Massaha. L'objectif est de les encourager à poursuivre leur traitement après, dit Daksa : "Nous créons avec eux un plan de traitement et des objectifs à court et à long terme. Nous les mettons en contact avec des thérapeutes lorsqu'ils terminent leur période de traitement ici. Ils aiment rester en contact. Parfois, ils nous rendent visite". Son projet et celui de Sawaid permettent de faire connaître le concept de Massaha et, de manière générale, de sensibiliser le public aux maladies mentales, notamment au sein de la société arabe.