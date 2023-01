Des pièces d'argent découvertes étaient utilisées comme monnaie en Israël il y a 3 600 ans

Les pièces d'argent sont des morceaux d'argent dont la forme non polie indique clairement qu'il ne s'agit pas de bijoux ou d'objets ornementaux

Des pièces d'argent fabriquées en Anatolie, et utilisées comme moyen de paiement, découvertes à Tel Shiloh, au nord de Jérusalem, et à Tel Gezer, sur le versant ouest des collines de Judée auraient été utilisées à la fin de l'âge du bronze moyen, à partir du 17e siècle avant notre ère, et à Tell al-Ajjul, dans l'actuelle bande de Gaza, au début de l'âge du bronze tardif donc un siècle plus tard, selon une nouvelle étude de l'Université de Haïfa et de l'Université hébraïque de Jérusalem.

"Le passage à une méthode économique basée sur les pièces d'argent, qui ne s'abîment pas et ont un volume et un poids réduits, présente de nombreux avantages et de nouvelles possibilités qui contribueront certainement au développement urbain et économique de toute la région", a déclaré le Dr Tzilla Eshel, de l'Université de Haïfa, qui a dirigé l'étude. Elle a également montré que les pièces d'argent continuaient à arriver fréquemment, preuve de relations commerciales longues et stables en Anatolie, ce que les chercheurs ignoraient jusqu'à présent.

L'utilisation de pièces de monnaie comme moyen de paiement était connue en Mésopotamie dès le troisième millénaire avant notre ère. Toutefois, dans la région du Levant méridional, connue dans la Bible sous le nom de Terre de Canaan, on pensait que cette utilisation n'était courante qu'à l'âge du fer, à partir du 12e siècle avant notre ère. Le commerce de l'argent entre Hazor et Mari, une ancienne cité-état sémitique située dans l'actuelle Syrie, est mentionné dans des documents financiers trouvés à Hazor à l'âge du bronze moyen.

Les pièces d'argent sont des morceaux d'argent dont la forme non polie indique clairement qu'il ne s'agit pas de bijoux ou d'objets ornementaux. Le fait qu'elles aient été généralement trouvées ensemble, enveloppées dans un tissu et conservées dans des poteries indique qu'elles étaient utilisées comme moyen de paiement. Les recherches sur les traces d'argent ont révélé lors de fouilles antérieures, certaines datant de ces dernières années et d'autres même de plusieurs décennies, que les trésors d'argent ont été trouvés à des périodes plus anciennes, de la fin de l'âge du bronze moyen et du début de l'âge du bronze tardif.