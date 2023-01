Israël : "les travaux ferroviaires se poursuivront le Shabbat" (ministère de l'Economie)

"Il n'y a aucune intention d'annuler les travaux"

Le ministère de l'Économie a rejeté dimanche la demande du président du judaïsme de la Torah et ministre du Logement Yitzhak Goldknopf d'arrêter les travaux ferroviaires le samedi, et a précisé que les travaux sont inclus dans le statu quo. Le ministère de l'Économie a indiqué dans un communiqué que le programme d'entretien "est et a toujours été réalisé dans le cadre de l'autorisation annuelle religieuse dont bénéficie Israël Railways pour effectuer des travaux d'entretien et de sécurité."

Samedi soir, le ministre Goldknopf avait envoyé une lettre à la ministre des Transports Miri Regev et au Premier ministre Benyamin Netanyahou, dans laquelle il exigeait que les travaux ferroviaires soient arrêtés le samedi (jour du shabbat). Dans la lettre, qui a également été envoyée au ministre des Finances Betsalel Smotrich et à d'autres ministres du gouvernement, Goldknopf a exprimé son mécontentement : "Il a été porté à mon attention que des travaux sont en cours le Shabbat sur les voies de Tel-Aviv [...] Autant que je sache, ces travaux sont le résultat des accords signés par les gouvernements précédents", a ajouté Goldknopf. "Dans les accords de coalition signés entre les partis du Likoud et le judaïsme de la Torah, il était convenu que ces travaux seraient arrêtés", a-t-il écrit en poursuivant : "Nous ne pouvons pas accepter la poursuite de cette situation, et je demande votre intervention urgente dans cette question afin d'annuler les accords susmentionnés".

Plus tôt, l'ancienne ministre des Transports et présidente du Parti travailliste Merav Michaeli a également abordé la question, précisant que "ce gouvernement n'est pas seulement un gouvernement qui détruit la démocratie, mais un gouvernement favorable aux embouteillages"."Si les travaux ferroviaires sont annulés le Shabbat, ce sera un coup fatal pour l'ensemble du public israélien, mais d'abord et avant tout pour la périphérie", a affirmé Michaeli.