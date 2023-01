Israël transfère des fonds de l'Autorité palestinienne aux familles des victimes du terrorisme

"Il n'y a pas de véritable réconfort pour les familles des personnes assassinées, mais il y a la justice"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a signé ce dimanche soir, lors d'une conférence de presse, un ordre de saisie d'une partie des fonds transférés de l'Etat d'Israël à l'Autorité palestinienne au profit des familles des victimes du terrorisme. Cette décision fait suite à celle du tribunal de district, selon laquelle l'Autorité palestinienne est responsable de plusieurs actes terroristes. Conformément à la décision, Israël supprimera environ 139 millions de shekels (37,3 millions d'euros) des fonds de l'Autorité palestinienne et les transférera aux familles des victimes du terrorisme.

Il s'agit d'une procédure qui a déjà eu lieu dans le passé, avec des montants moindres. Une famille qui a été touchée par le terrorisme et qui n'a pas reçue d'indemnisation, comme l'exige l'autorité, peut désormais en demander une par l'intermédiaire de l'État. Étant donné que l'État perçoit des impôts pour l'Autorité palestinienne, il peut déduire du montant les fonds que l'Autorité doit aux familles et les leur transférer. Cette décision a été approuvée lors de la première réunion du cabinet du nouveau gouvernement à la fin de la semaine dernière.

"Je tiens à remercier l'organisation Shurat Din qui mène ce combat depuis de nombreuses années", a déclaré Smotrich au début de son allocution. "C'est l'une des luttes justes, non seulement dans la justice rétroactive, mais comme mesure dissuasive. C'est une mission importante pour que le moins de familles possibles rejoignent le cercle de la terreur. Nous avons promis de remédier à une telle situation et aujourd'hui, nous corrigeons une injustice. Il n'y a pas de plus grande justice que de couper les fonds de l'Autorité palestinienne afin de les transférer aux familles des victimes", a-t-il affirmé.

"Il n'y a pas de véritable réconfort pour les familles des personnes assassinées, mais il y a la justice. Je remercie le Premier ministre et les membres du cabinet qui ont accepté ma proposition et soutenu ma proposition de transférer 139 millions de shekels des fonds de l'Autorité aux familles des victimes du terrorisme", a poursuivi Smotrich.

En réponse à la question de Channel 12 de savoir si de telles mesures pourraient conduire à l'effondrement de l'Autorité palestinienne, Smotrich a répondu : "Tant que l'Autorité palestinienne encourage le terrorisme, je n'ai aucun intérêt à ce qu'elle continue d'exister". "Les victimes du terrorisme remercient le ministre des Finances d'avoir décidé d'arrêter la torture légale que subissent les familles, et à partir de maintenant, elles recevront l'argent d'indemnisation qu'elles méritent", a déclaré la présidente de l'organisation Shurat Hadin, l'avocate Nitsana Darshan-Leitner.