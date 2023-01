Israël : un nanosatellite capable de communiquer depuis l’espace avec une station terrestre, une première

"Lorsqu’il passera au-dessus d'Israël, l'appareil émettra de la lumière à différentes longueurs d'onde"

Pour la première fois, l'Université de Tel-Aviv a développé un nanosatellite de communication quantique qui a été lancé avec succès à l’aide du lanceur Falcon 9 de SpaceX, depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Il s’agit d’une percée scientifique, ouvrant la voie à la construction d’un réseau de communication optique et quantique depuis l'espace à l’aide des nanosatellites.

Le nanosatellite TAU-SAT3 devrait tourner en orbite autour de la Terre pendant environ cinq ans. Equipé de batteries embarquées fabriquées par une société israélienne, Epsilor, qui lui fourniront de l'énergie pendant toute sa vie en orbite, le satellite a été réalisé pour effectuer des missions scientifiques, pendant lesquelles il renverra des signaux de communication optiques à une station terrestre installée sur le toit du bâtiment de l’Ecole de physique de l’Université.

C'est l'une des rares stations terrestres au monde capable de se verrouiller sur un nanosatellite qui, vu de la Terre, est plus petit qu'un pixel, et de suivre et collecter des données à partir de lui. Selon les chercheurs, cela signifie qu'il sera possible de construire et de lancer dans l’espace des systèmes miniaturisés pour la communication optique à un coût bien inférieur à celui des grands satellites.

"Les deux premiers nanosatellites de l’Université de Tel-Aviv avaient pour but de mesurer le rayonnement cosmique autour de la Terre et de tester divers moyens de protection des systèmes électroniques installés sur les satellites contre ce rayonnement", explique le Prof. Meir Ariel, responsable du Centre de nanosatellites de l’Université.

"À cette fin, ils contenaient des dispositifs spécifiques construits en collaboration avec diverses institutions scientifiques, dont le Centre de recherche nucléaire Soreq. TAU-SAT3 est un nanosatellite de 20 cm transportant un dispositif optique de seulement quelques centimètres de long. Lorsqu’il passera au-dessus d'Israël, l'appareil émettra de la lumière à différentes longueurs d'onde. Le télescope de la station terrestre optique détectera le minuscule flash, se verrouillera dessus et le suivra. Le nanosatellite enverra simultanément des signaux optiques et radio vers la terre, mais lorsque son dispositif optique s’actionnera vers la station optique au sol, son antenne s’orientera dans une direction différente. C’est pourquoi une partie importante des données pourrait être perdue," a-t-il dit.