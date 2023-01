Israël : les dépenses par carte de crédit battent des records en 2022

La hausse des retraits d'argent des Israéliens au distributeur automatique n'est que de 4%

Les Israéliens ont dépensé plus de 480 milliards de shekels (129 milliards d'euros) en 2022 lors d'achats avec leur carte de crédit, un record absolu et une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses en ligne ont augmenté d'environ 11 % en 2022 pour atteindre environ 253 milliards de shekels, soit 57 % des dépenses totales, selon les données publiées dimanche. Le taux d'inflation, qui se situe à environ 5 %, reflète une augmentation similaire du prix du panier de consommation moyen d'un Israélien.

Olivier Fitoussi/Flash90. Le Black Friday à Mamilla, à Jérusalem

Parallèlement à l'augmentation des achats en ligne, les dépenses des entreprises ont augmenté au cours de la dernière année, bien qu'à un taux inférieur d'environ 9 %. Toutefois, la hausse des retraits des Israéliens au distributeur automatique n'est que de 4%. En outre, au mois de décembre, qui est considéré comme un "mois de shopping", les dépenses physiques quotidiennes moyennes étaient d'environ 524 millions de shekels, soit une baisse d'environ 2 % par rapport à la moyenne de l'année précédente.

Tali Hollenberg, vice présidente du développement des affaires, marketing et ventes des services bancaires automatisés (SHVA) a déclaré "nous terminons l'année 2022, au cours de laquelle les dépenses du public israélien en cartes de crédit ont continué de croître de manière significative. La croissance des dépenses par carte de crédit est nettement supérieure à la croissance de l'économie et ce chiffre prouve que la carte de crédit et les moyens de paiement avancés tels que les portefeuilles numériques continuent d'être les moyens de paiement à la croissance la plus rapide, les plus courants, les plus accessibles et les plus pratiques pour le public israélien."