Israël, leader mondial des déchets plastiques, une tendance inquiétante pour l'environnement

Les plages d'Israël sont parmi les plus polluées par le plastique de toute la région méditerranéenne

Le plastique est partout - dans les magasins, dans les maisons, dans la mer et sur les plages. Et en Israël, les gobelets, assiettes et couverts jetables font partie intégrante de nombreux foyers. Cela fait partie de la culture, et malheureusement, cela fait aussi partie de la nature. Chaque année, les Israéliens dépensent plus de 500 millions de dollars en ustensiles en plastique. Et malgré les préoccupations environnementales et sanitaires, le premier point à l'ordre du jour du nouveau ministre des Finances Betsalel Smotrich a été de rendre le plastique à usage unique moins cher, respectant ainsi une promesse de campagne faite à la communauté ultra-orthodoxe d'Israël.

Des études placent régulièrement les Israéliens parmi les leaders mondiaux en matière d'utilisation de plastique jetable par habitant - utilisant près de cinq fois plus par personne que les résidents de l'UE, selon une déclaration du ministère de la Protection de l'environnement.

Israel Climate Save De nombreux volontaires ont afflué vers les plages d'Ashkelon ces derniers jours suite à plusieurs conteneurs tombés en mer et dont la marchandise (jouets pour enfants, vaisselle en plastique, appareils électriques…) s'est répandue à travers les plages sud de la ville pour aider à nettoyer les plages

À la fin de l'année 2021, le précédent gouvernement israélien a introduit une taxe sur les articles en plastique à usage unique afin de tenter de réduire les déchets plastiques du pays. Mais outre les facteurs environnementaux, l'utilisation du plastique jetable en Israël a également une composante culturelle et politique importante. Selon Pnina Pfeuffer, PDG de l'organisation The New Haredim, la manière dont les taxes ont été imposées était extrêmement problématique. "Les taxes ont été considérées comme un moyen d'abattre la population haredi qui utilise le plastique jetable plus que les autres secteurs. Ils ont de plus grandes familles, plus de repas de Shabbat, célèbrent plus d'occasions, donc ils utilisent beaucoup d'ustensiles jetables", a-t-elle déclaré.

Un rapport parlementaire datant de fin 2021 a révélé que les familles haredi (ultra-orthodoxes), souvent issues de communautés à faibles revenus, utilisent trois fois plus d'articles en plastique que le reste de la population. La taxe a été introduite du jour au lendemain, sans aucune éducation ni information, souligne-t-elle. "C'est une question importante, car c'est un symbole de la relation de ce gouvernement passé avec les partis et le public haredi", a-t-elle ajouté.

"L'impact est énorme. Imaginez : une famille haredi moyenne compte neuf personnes, six ou sept enfants et deux parents. Elle prend au moins trois repas le Chabbat où tout le monde est à table. De plus, il y a souvent des invités et une moyenne de trois plats à chaque repas... cela représente environ 100 assiettes, sans compter les verres, l'argenterie et les plateaux de service. C'est comme avoir un repas de Thanksgiving trois fois par semaine !" La hausse des prix des produits en plastique jetables a frappé les poches de nombreux Israéliens, entraînant une baisse de 50 % de l'utilisation de ce type de plastique, selon le ministère de la Protection de l'environnement.

Les déchets plastiques constituent le principal enjeu de pollution sur les plages israéliennes. Entre 70 et 90 % des déchets trouvés dans la mer et sur le sable sont des ustensiles en plastique. Et les plages d'Israël, celles de Tel-Aviv et de ses environs en particulier, sont parmi les plus polluées par le plastique de toute la région méditerranéenne.