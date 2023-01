Israël : 170 maires refusent de financer les écoles ultra-orthodoxes

"Nous ne cautionnerons pas un système qui contourne l'autorité locale au profit d'institutions éducatives non officielles"

Quelque 170 maires ont envoyé dimanche une lettre très ferme au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de l'éducation Yoav Kisch et au ministre des Finances Betsalel Smotrich, dans laquelle ils affirment qu'ils n'accepteront pas de financer les écoles haredi (ultra-orthodoxes) à partir de leurs budgets. "Nous n'accepterons pas le traitement préférentiel d'un secteur de la population par rapport à un autre", ont-ils écrit.

Dans leur lettre, les 170 maires et chefs de région ont déclaré que les accords de coalition, signés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec les partis ultra-orthodoxes, exigeraient des autorités locales qu'elles subventionnent 75% des établissements d'enseignement Haredi dans leurs localités et contourneraient leurs propres décisions et considérations.

"Nous ne cautionnerons pas un système qui contourne l'autorité locale au profit d'institutions éducatives non officielles au détriment des institutions éducatives officielles, et nous ne laisserons pas l'État utiliser des accords pour exproprier l'autorité du gouvernement local et sa responsabilité envers ses résidents. Nous avons observé avec inquiétude la signature d'accords de coalition portant sur l'éducation. Le fait de porter atteinte à l'autonomie des gouvernements locaux et de les charger du financement de ces institutions les empêchera de financer nos résidents, et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise", ont écrit les dirigeants, dont Haim Bibas, chef de la Fédération des autorités locales en Israël, et Ron Huldai, maire de Tel-Aviv.

Yaakov Naumi/Flash90 Jeunes juifs ultra orthodoxes dans une yeshiva

"La reconnaissance des établissements d'enseignement informel (qui font principalement partie des systèmes scolaires haredi), y compris l'octroi d'exemptions institutionnelles, est effectuée par l'État, et l'État doit donc les financer", ont-il ajouté. Certains des signataires de la lettre étaient des membres du parti Likoud de Netanyahou et des partisans du Premier ministre.