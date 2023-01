Israël, leader de l'OCDE pour les investissements et la recherche dans la haute technologie

Israël possède le taux d'investissements en capital-risque en pourcentage du PIB dans les entreprises de haute technologie le plus élevé

Israël possède le taux d'investissements en capital-risque en pourcentage du PIB dans les entreprises de haute technologie le plus élevé des pays de l'OCDE (1,76%). Les États-Unis occupent la deuxième place de ce classement avec un taux de 0,63 %.

Israël occupe également la première place de l'OCDE pour le taux de dépenses de recherche et de développement des entreprises dans les industries de l'information, suivi de la Corée du Sud et du Japon.

Les données publiées lundi par l'OCDE mentionnent enfin que 81 % des entreprises en Israël disposent d'un accès Internet haut débit, contre une moyenne de 76,8 % dans les pays membres de l'organisation, le Danemark occupant la première place avec 95 % d'entreprises ayant recours à l'Internet à haut débit.

L'Organisation de coopération et de développement économiques regroupe 38 pays, dont la majorité sont des économies à revenu élevé avec un indice de développement humain très élevé et sont considérés comme des pays développés. Elle vise à stimuler le progrès économique et le commerce mondial en dégageant des lignes directrices communes. Israël est membre de l'OCDE depuis 2010.