Trois Israéliens arrêtés pour contrebande de bijoux en provenance de Dubaï

Ils ont été arrêtés lors d'une fouille au corps

Trois Israéliens ont été arrêtés lundi à l'aéroport Ben Gourion pour une tentative de contrebande d'environ un demi-million de shekels de bijoux plaqués or et argent en provenance de Dubaï, a rapporté le site Walla. Les trois habitants de Jérusalem, Rishon Lezion et Beit Shemesh, ont été surpris en train de porter les bijoux de contrebande lors d'une fouille au corps après leur atterrissage en Israël.

Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 grâce aux accords d'Abraham.

Plus d'informations à venir