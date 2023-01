Des entreprises israéliennes ont vendu des logiciels espions au Bangladesh via Chypre

Le Bangladesh, troisième plus grand pays musulman du monde, ne reconnaît ni n’entretient de relations diplomatiques avec Israël

Des équipements de surveillance avancée conçus par une société israélienne pour intercepter le trafic mobile et Internet ont été vendus au Bangladesh l'année dernière, selon un rapport publié mardi. Le troisième plus grand pays musulman du monde, qui ne reconnaît ni n’entretient de relations diplomatiques avec Israël, ne figure pourtant pas sur la liste des États auxquels de telles technologies pourraient être vendues. Toutefois, des documents gouvernementaux et des registres d'exportation obtenus par le quotidien Haaretz ont montré que des outils informatiques israéliens ont été achetés par le ministère de l'intérieur, la sécurité intérieure et les forces armées du Bangladesh via Chypre.

Une entreprise dirigée par un ancien commandant des services de renseignement israéliens, Tal Dillian, et basée en Europe, a conclu ces marchés malgré l'interdiction formelle par le Bangladesh d'importer des produits israéliens. Un système de surveillance SpearHead développé par la société Passitora a été livré au pays en juin 2022. Le rapport indique que le gouvernement bangladais a approuvé l'achat d'un véhicule de surveillance en juin 2021 auprès de la société Toru Group Limited enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Cette société a à son tour a reçu le véhicule de la société de Dillian et a servi d'intermédiaire, selon plusieurs sources.

Joel Saget/AFP Illustration - Un smartphone avec le site web du groupe israélien NSO qui comporte le logiciel espion Pegasus

Le rapport a également révélé qu'en 2019, une autre société, Prelysis, a vendu un système de surveillance qui intercepte les communications Wi-Fi à l'agence de renseignement interne du Bangladesh. L'entreprise est enregistrée à la fois en Israël et à Chypre et a été fondée par un citoyen israélien Kobi Naveh. La transaction a coûté près de 3 millions de dollars, selon les registres d'exportation. Le système a été expédié au Bangladesh via Chypre.

En outre, une autre société, Coralso Tech, détenue par le citoyen israélien Eyal Almog et enregistrée en Israël, bien que basée à Singapour, a vendu du matériel cybernétique pour la "surveillance active des téléphones portables" aux militaires du Bangladesh. Le rapport mentionne également deux autres sociétés israéliennes, U-TX technologies et Cellebrite, qui ont également fourni des équipements de surveillance au Bangladesh via Chypre ces dernières années.