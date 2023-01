Analyse - Netanyahou, Ben Gvir : vers un régime illibéral en Israël ?

La démocratie n’est simplement, comme son étymologie l’indique, “le pouvoir du peuple”, mais un ensemble de conditions et de procédés

Mercredi 3 janvier aux journaux de 20h, Yariv Levin, ministre israélien de la Justice, présentait les grandes lignes de son projet de réforme judiciaire. Plus tôt dans la journée, à 7h du matin, Itamar Ben Gvir s’était rendu pour une visite de 13 minutes sur le Mont du Temple à Jérusalem. Ces deux évènements sont exemplaires d’un même processus de révision des règles fondamentales de la politique israélienne.

La bravade d’Itamar Ben Gvir fut essentiellement un acte symbolique, le ministre de la sécurité nationale du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou n’ayant pas outrepassé les limites légales qui régissent l'ascension des Juifs sur le Mont du Temple, lieu le plus saint du Judaïsme et troisième lieu saint de l’Islam. Elle est surtout caractéristique du goût pour la provocation et le rapport de force d’un leader d’extrême droite ayant bâti toute sa carrière sur des algarades racistes. Elle est, enfin, le signe d'une volonté de “révolution” commune à beaucoup d'acteurs de la dernière coalition. Une révolution qui, si elle était menée à son terme, pourrait remettre en cause un certain nombre d’acquis démocratiques et diplomatiques du pays.

La visite d’Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple s’est faite à la suite de déclarations explicites du ministre sur la nécessité de revenir sur le statu quo qui régit ce lieu saint, décidé à la suite de la guerre des six jours en juin 1967 où, contre l’avis du Rav Shlomo Goren, le général Moshe Dayan avait maintenu le Waqf jordanien dans ses droits, réservant aux citoyens juifs israéliens le droit de visiter le site, mais pas de le revendiquer pour la restauration du culte.

Moshe Dayan avait ici reçu le soutien du rabbinat d’Etat qui s’inquiètait que des Juifs visitent le site du Temple en état d’impureté rituelle, voire, Dieu les en gardent, foulent par ignorance le sol du Saint des Saints, dont l’emplacement exacte est l’objets de débats entre archéologues et rabbins. C’est pourquoi les partenaires orthodoxes de la coalition gouvernementale se sont joints aux expressions d’inquiétudes et aux condamnations de l’opposition israélienne et des diplomaties arabes, européennes et américaines.

Mais, pour Ben Gvir et les diverses factions du Sionisme religieux, il s’agit avant tout d’affirmer une ligne nationale-fondamentaliste par le fait accompli, vis-à-vis de la communauté internationale comme de ses partenaires politiques plus conservateurs, en particulier Netanyahou, qui se trouve paradoxalement en position de faiblesse par rapport aux factions mineures de la coalition. L’ambition de Netanyahou de redéfinir l’équilibre des pouvoirs en Israël le place en position d’obligé vis-à-vis des factions politiques qui soutiennent ses réformes.

Benjamin Netanyahu ambitionne de mener, par le truchement de son ministre de la justice Yariv Levin, ce qui s’apparente à une profonde révision de l’architecture institutionnelle du pays, qui pourrait profondément changer ce que nous entendons par la "démocratie israélienne". La démocratie, en effet, n’est pas simplement comme son étymologie l’indique “le pouvoir du peuple” mais un ensemble de conditions et de procédés qui assure la libre compétition pacifique et itérative pour les positions de pouvoir au sein de l’appareil d’Etat.

Ces conditions et procédés ont pour but de s’assurer qu’aucun groupe hors du consensus minimal du corps politique (c’est-à-dire un groupe qui en rejette ouvertement les règles communément admises, tel que le principe démocratique), ne soit exclu ou menacé dans sa participation à la vie politique, et privé de la perspective d’exercer le pouvoir. En conséquence, la démocratie implique que toute majorité est temporaire, qu’une alternance politique est toujours possible et légitime, et que les institutions sont ainsi organisées de manière à ce que la majorité ne puisse confisquer le pouvoir. Cette organisation, dans les démocraties stabilités, est généralement caractérisée par une séparation et un équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et un Etat de droit marqué par une hiérarchie des normes.

La vision de la démocratie défendue par Netanyahou et Levin est celle d’une démocratie majoritaire, dans lequel les représentants élus incarneraient une vision moniste de la volonté populaire qui ne devrait souffrir aucune objection, ni de la part de l'opposition minoritaire au parlement, ni de la part d’autres branches du gouvernement. En Israël, l'exécutif est subordonné au législatif, le gouvernement étant le produit d’une coalition parlementaire. Le seul véritable contre-pouvoir se trouve donc au sein des organes judiciaires de l'État : le Bagats, haute cour de justice agissant en qualité de conseil constitutionnel, le procureur d’État, et le conseiller juridique du gouvernement.

En leur ôtant leur capacité de censurer le parlement et le gouvernement lorsque les décisions ou lois votées par les représentants du peuple sont en contradiction avec les normes constitutionnelles préétablies, ou de nature à altérer ces dernières pour supprimer les conditions réelles d’une vie démocratique, la réforme Netanyahu-Levin donnera effectivement les pleins pouvoirs au parlement, une situation inédite dans une démocratie libérale : il pourra avec une majorité simple (51% des voix), voire une majorité relative (moins de 50% des voix, mais faisant face à une opposition trop divisée), exercer une gouvernance discrétionnaire sur le reste de la population, restreignant par simple vote les droits de n’importe quel segment de la société israélienne, sans qu’il n’y ait plus désormais possibilité d’appel.

Israël rejoindrait alors la Hongrie ou la Turquie dans la catégorie des démocraties formelles. Une autre des réformes avancée par Levin transformerait le statut des conseillers juridiques du gouvernement en contrats personnels (position of trust), les rendant ainsi de facto dépendants de leurs ministres.

Les partenaires de la coalition de Netanyahu sont avides d’une telle réforme qui viendra grandement faciliter la mise en œuvre de leur agendas respectifs : votes de lois et amendements constitutionnels ad hoc pour contourner les inéligibilités de politiciens concussionnaires (l’annonce de Yariv Levin intervenant la veille d’un débat important à la cour suprême autour de la nomination d’Arieh Deri) et les limites des pouvoirs exécutifs ; bouleversement du statu quo régissant la gouvernance des lieux saints ou de la zone C de Judée-Samarie ; augmentation de la coercition religieuse aux dépens des libertés civiles ; avantages aux intérêts sectoriels aux dépens du contribuable ; dépeçages des ministères en fiefs allouables aux enchérisseurs politiques. Le seul arbitre de tels bouleversements ne sera plus, ni l'électorat, dépossédé des débats dès la période électorale passée, ni les organes judiciaires, dépouillés de leurs prérogatives constitutionnelles, mais l’architecte de la coalition au pouvoir. À présent le rôle échoit à Netanyahou, qui devra faire face à des choix stratégiques difficiles.

Marc Israel Sellem/POOL Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre a beaucoup capitalisé sur ses succès diplomatiques pour construire sa stature d’homme providentiel. Sa priorité absolue est la poursuite de la lutte contre la menace iranienne, la neutralisation des proxys de Téhéran à la frontière nord d’Israël, et la destruction des capacités de la République islamique à poursuivre son programme nucléaire.

Pour mener à bien une telle offensive, il a besoin de l’assentiment de puissances extérieures : les Etats-Unis, mais également la Russie et les États arabes du Golfe. Ces puissances sont très sensibles aux modifications du statu quo régissant les lieux saints et les territoires palestiniens. La volonté de Ben Gvir et Smotrich d’affirmer la souveraineté israélienne sur le Mont du Temple et la zone C aux dépens de la Jordanie et des populations palestiniennes vient perturber l'œuvre diplomatique de Netanyahou visant à assurer à Israël une fenêtre de tir contre l’Iran.

Flash90 Itamar Ben-Gvir et Betsalel Smotrich

Ben Gvir et Smotrich savent qu’ils peuvent marchander l’ajournements de leurs ambitions quant à un règlement unilatéral du conflit israélo-palestinien aux dépens de la partie arabe, et Netanyahou sait qu’il devra jouer les partis traditionnalistes-religieux contre les partis sionistes-religieux. Mais cela implique pour lui d’accepter des compromis sur des questions sociétales, notamment les droits des femmes et des minorités sexuelles, ou la place des normes halakhiques dans l’organisation de l’espace public, au risque de s'aliéner une majorité des Israéliens sécularisés et de la diaspora juive outre-mer.

Netanyahou est un politicien brillant mais qui a choisi une stratégie risquée, où il est constamment menacé d’être submergé par sa droite et donc de perdre ce que furent deux acquis historiques que la démocratie israélienne doit au Likoud après la “révolution de 1977” : la mise en place d’un vrai pluralisme parlementaire avec la fin de l’hégémonie travailliste sur la vie politique israélienne, et le début du processus de normalisation avec les États arabes avec la visite d’Anouar el-Sadat à Jérusalem. L’héritage de Menachem Begin était peut-être trop lourd à porter, même pour Benjamin Netanyahou. On peut noter à l'inverse la légèreté avec laquelle Ben Gvir et Smotrich semblent, eux, porter celui de Meir Kahane.