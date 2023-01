Israël : un automobiliste arrêté après avoir tenté de percuter des manifestants anti-gouvernement

"Ils ne nous arrêteront pas, nous continuerons à descendre dans la rue et à manifester pour l'État d'Israël"

Un automobiliste a été arrêté après avoir tenté de renverser des manifestants qui protestaient contre la réforme judiciaire prévue par le nouveau gouvernement à Beersheva ce mardi, selon la police israélienne. Aucun blessé n'a été signalé dans l'incident. L'homme, un résident d'Elad âgé de 26 ans, a été transféré pour être interrogé.

L'un des manifestants sur les lieux a déclaré au site Walla que le chauffeur aurait hurlé : "Anarchistes, vous avez ruiné l'État". Un autre a témoigné sur la chaîne Kan : "Nous nous trouvions sur la piste cyclable, et tout à coup un chauffard a pris un virage à gauche et a commencé à crier : 'Anarchistes de gauche, allez vous-en.' Il s'est ensuite dirigé droit vers le trottoir. C'est à ce moment que la police l'a arrêté et l'a emmené."

Rapportant l'incident, le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a averti que "l'incitation du gouvernement se terminerait dans le sang". "Il y a eu une tentative d'écraser des protestataires lors d'une manifestation étudiante menée par le groupe Yesh Atid à l'Université Ben Gourion. Ce chauffard a été poussé par la folie nourrie par Itamar Ben-Gvir et Yariv Levin. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Vous ne pourrez pas nous écraser, vous ne pourrez pas écraser le pays que nous aimons", a dit l'ex-Premier ministre.

"L'incitation qui a commencé avec Netanyahou et Ben-Gvir a atteint l'Université Ben Gourion aujourd'hui. Il y a quelques instants, j'ai été témoin d'une tentative d'écraser des manifestants qui protestaient contre le coup d'État de Netanyahou et de sa bande. Je recommande au Premier ministre et au ministre de la Sécurité nationale de condamner cette horrible tentative de meurtre. Mais ils ne nous arrêteront pas, nous continuerons à descendre dans la rue et à manifester pour l'État d'Israël, pour la génération future", a déclaré Tomer Wiener, président du mouvement de jeunesse de Yesh Atid.

L'incident survient deux jours après que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir , a annoncé qu'il ordonnerait à la police de montrer la plus grande fermeté envers les manifestants de gauche qui bloquent les routes ou troublent l'ordre public. Se référant à la grande manifestation qui a eu lieu samedi soir à Tel-Aviv, Itamar Ben-Gvir a déclaré : "Je suis en faveur des manifestations et de la liberté d'expression, mais nous avons également déploré de graves dommages à la démocratie, des incitations contre le ministre de la Justice Yariv Levin et des barrages routiers."