Alyah : seuls les enfants d'au moins un parent juif pourraient bientôt émigrer

Les candidats de l'ex union soviétique vont être les premiers touchés par cette mesure

Les modifications proposées à la loi du retour du nouveau gouvernement israélien, acceptées par les partenaires de la coalition, viseront particulièrement les Israéliens non affiliés à une religion. Selon le Bureau central des statistiques (CBS), il y a environ un demi-million de citoyens "qui ne se définissent pas comme membres de l'une des principales confessions". Le CBS précise que la majorité de cette population, qui a augmenté ces dernières années, est constituée d'immigrants arrivés des anciennes républiques soviétiques.

Le nouveau gouvernement a indiqué qu'il introduirait un changement dans la loi de 1950 afin d'exclure les petits-enfants de Juifs des personnes éligibles à la citoyenneté. Cette initiative a été critiquée par une large frange de la population en Israël, et par les dirigeants juifs et sionistes du monde entier. Dans une lettre récente envoyée par les chefs de sept organisations juives et sionistes, ceux-ci ont averti le Premier ministre Benjamin Netanyahou que toute modification de la loi pourrait provoquer "une rupture avec la diaspora juive".

Israël a commencé à répertorier les citoyens "autres", c'est-à-dire non affiliés aux religions juive, chrétienne ou musulmane en 1995. Ils étaient alors au nombre de 85 000, tandis qu'on estime aujourd'hui que leur nombre a été multiplié par six.

Beaucoup d'entre eux sont des enfants d'immigrants et d'Israéliens arrivés dans le pays en vertu de la loi du retour. En tant que tels, ils sont soumis aux droits et aux devoirs de tous les citoyens, y compris le service militaire obligatoire. Ils ne sont cependant pas reconnus comme juifs selon l'establishment religieux et ne peuvent donc pas se marier, puisqu'il n'y a pas de mariage civil en Israël. Ils ne peuvent pas non plus être enterrés dans des cimetières juifs

Les gouvernements israéliens successifs ont tenté de faciliter les conversions pour ceux qui souhaitaient devenir juifs et permettre au pays de ne pas se diviser entre juifs et sans religion, non statut civil, mais ces efforts ont été freinés par le grand rabbinat. La coalition actuelle a ainsi choisi d'empêcher la venue de nouveaux immigrants non juifs, qu'ils soient, soit mariés à des juifs, soit issus de la troisième génération de membres de la famille juive, en modifiant la loi. Mais bien une commission dédiée pour présenter ses recommandations n'a pas encore été constituée.