Israël : une femme interdite d'entrée à la gare de Tel-Aviv à cause de son pull

Selon les agents, son pull de l'organisation "Kumi" pouvait constituer une "provocation"

Une manifestante a affirmé sur les réseaux sociaux s'être vu refuser l'entrée dans la gare de Tel-Aviv à la station "Ha-Shalom" parce qu'elle portait un pull avec l'inscription "Kumi", l'une des organisations responsables des manifestations à Balfour et également impliquée dans les protestations actuelles contre le gouvernement.

Selon la femme, l'agent de sécurité à l'entrée de la gare lui a expliqué que son pull pourrait être considéré comme un objet de provocation et a indiqué qu'elle devait d'abord vérifier s'il constituait une violation de la directive selon laquelle "il est interdit d'entrer dans les gares avec du matériel utilisé dans les manifestations de quelque nature que ce soit".

La femme a enregistré la scène qui a duré plusieurs minutes pendant que des agents de sécurité enquêtaient sur l'affaire. Finalement, elle a été autorisée à entrer dans la gare. "La station Ha-Shalom, presque dix heures et demie du soir, le dernier train est sur le point de partir", a écrit la manifestante Tali Ostrovsky dans un post sur Facebook.

Elle a ensuite relaté l'échange avec l'agent de sécurité. "Agent de sécurité - Revenez-vous de la manifestation ? Moi - oui. Agent de sécurité - et c'est quoi ce pull ? Moi - le rose représente l'espoir, 'Kumi' est une invitation à se réveiller et à préserver la démocratie."

Elle a poursuivi : "Agent de sécurité, avez-vous un autre pull ? Moi – non, pourquoi ? Agent de sécurité : parce que c'est un pull provocant. Attendez ici avant de monter dans le train. Je me demandais s'il fallait monter. Je suis une femme de 59 ans qui peut répondre à ces questions et peut prendre un taxi si ces gens m'empêchent de prendre le train. Mais demain, que se passera-t-il si c'est une personne de couleur ou de nationalité quine fait pas bonne impression auprès des agents de sécurité ?", interroge-t-elle.

"Les chemins de fer israéliens sont responsables du transport de millions de citoyens par an à travers le pays, et en gardant cela à l'esprit, ils s'efforcent de maintenir la sécurité sans prendre part à aucune discussion politique d'un côté ou de l'autre", a réagi la société des chemins de fer. "À cet effet, des agents de sécurité maintiennent l'ordre public et la sécurité des passagers".

"Il n'est pas possible de manifester ou d'entrer dans les gares avec du matériel utilisé dans les manifestations de quelque nature que ce soit (y compris la signalisation, les drapeaux, etc.), il a donc été demandé à cette passagère d'attendre quelques instants que l'agent de sécurité consulte le personnel de la gare, qui a ensuite approuvé son entrée à la fin de l'inspection", ont conclu les chemins de fer israéliens.