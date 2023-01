"La compagnie Batsheva est pour moi un véritable chemin, comme une recherche infinie, une évolution et un travail constants"

Le magazine Culture est allé à la rencontre de Mermoz Melchior, un jeune danseur français de 23 ans qui a intégré la compagnie junior de Batsheva en juillet dernier. Pour lui qui attrapé le virus de la danse après avoir vu le documentaire "Mister Gaga" consacré au chorégraphe Ohad Naharin, rejoindre la compagnie Batsheva était un rêve qu'il pensait inaccessible. "J'ai quand même voulu tenter ma chance et ça a marché", dit-il en souriant, interro. Après une présentation et l'envoi des vidéos de solos et d'improvisations, le Français a été invité à prendre part à des auditions complémentaires en mars 2022 au théâtre Suzanne Dellal à Tel-Aviv. Ses premières 'Gaga class", qui inauguraient les journées de sélection, restent pour lui un souvenir unique. "C'est génial, c'est être au plus proche de soi et traverser des expériences", confie-t-il enthousiaste.

Le danseur, qui affirme avoir tout de suite aimé Tel-Aviv, vit à Yaffo dans une "community house" où il se sent particulièrement bien. Sa vie est désormais rythmée par le travail, intense : sept heures quotidiennes à raison de cinq jours et demi par semaine. Et toujours le même bonheur en entamant la journée par une "Gaga class' sous la direction du maître, Ohad Naharin. "Avoir l'opportunité de vivre ça pendant un an, c'est vraiment un cadeau pour la vie", dit Mermoz Melchior. Il ne nie pourtant pas les difficultés. "C'est un véritable chemin, comme une recherche infinie, une évolution et un travail constants."

Pascal GUYOT / AFP Le chorégraphe israélien Ohad Naharin au festival Montpellier danse le 24 juin 2022

Le jeune homme a commencé la danse à 17 ans, en se donnant deux ans pour faire ce qui lui plaisait vraiment avant de commencer des études. Il a ensuite perfectionné sa formation en intégrant le ballet junior de Genève, puis en participant à un certain nombre de projets. C'est à la suite de cela qu'il a eu envie de postuler pour l'ensemble Batsheva. Le Français, qui s'est déjà produit plusieurs fois sur scène avec la compagnie israélienne, dit avoir "adoré ça". Malgré les doutes qui le prennent avant chaque représentation, lui qui a le sentiment de n'être "jamais tout à fait prêt", il se réjouit du fait que la compagnie lui offre l'occasion de se produire souvent sur scène. "On grandit à travers chaque pièce", se réjouit-il.

La compagnie de danse israélienne Batsheva, de renommée mondiale, a été fondée en 1964 par la baronne Batsheva de Rothschild. Ohad Naharin, le chorégraphe star à la voix hypnotique et à la gestuelle unique, en est le directeur artistique depuis les années 90. Il est le créateur de la Gaga danse, forme de transe aux sensations décuplées, qu'il perpétue dans ses chorégraphies et qui est aujourd'hui connue dans le monde entier. Ses productions sont particulièrement appréciées en France et en 2000, le ballet "Perpetuum' créé en 1992 a été la première pièce du chorégraphe à entrer au répertoire de l'opéra national de Paris. "Décadance" a suivi le même chemin en 2015. Après le titre de Chevalier de l'ordre des arts et des lettres qui lui a été accordé par la France en 1998,.Ohad Naharin a reçu le titre de Commandeur de la légion d'honneur remis par la ministre française de la Culture, Rima Abdul-Ramak, en novembre dernier.