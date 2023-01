Israël : le président Herzog appelle "à calmer le jeu" des tensions politiques

"C'est une période sensible et explosive. Je suis conscient des voix des deux côtés, de toutes les douleurs, soucis et angoisses"

Alors que le pays est confronté à de vives tensions depuis la formation du nouveau gouvernement, le président Herzog a appelé politiciens et citoyens à calmer le jeu dans le discours et l'espace publics. "Les valeurs de la déclaration d'indépendance sont la boussole de notre pays et je ne laisserai personne leur porter atteinte. C'est une période sensible et explosive. Je suis conscient des voix des deux côtés, de toutes les douleurs, soucis et angoisses. Je les ai constamment à l'esprit", a écrit le chef d'Etat sur Twitter.

"Nous devons calmer les esprits. Nous n'avons pas d'autre pays"

"Au cours des derniers jours, j'ai agi et discuté avec de nombreuses parties afin de mettre en place un dialogue respectueux dans l'espoir d'arriver à une entente large. Je vous lance un appel, élus et citoyens d'Israël de tout le spectre public et politique, à faire preuve de retenue et de responsabilité. Nous devons calmer les esprits. Nous n'avons pas d'autre pays", a-t-il conclu.

Le ministre de la Défense Yoav Galant a également appelé à calmer les tensions. "J'appelle tout le monde - de droite comme de gauche - à calmer les esprits. Les mots ont un sens et nous entrons dans un territoire dangereux. Même en période de profonde controverse, le rôle des dirigeants publics est de maintenir l'unité du peuple."

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement agité, qui voit les opposants au gouvernement élever la voix et manifester contre la réforme annoncée de la justice et des mesures jugées discriminatoires. L'ancien député Meretz et chef d'état-major adjoint de Tsahal, Yair Golan, a appelé mardi à des troubles civils "de grande envergure" pour protester contre ces mesures. "Les gens corrompus et extrémistes qui prétendent gouverner découvriront que le peuple est souverain".

"Dans un pays démocratique, on n'arrête pas les dirigeants de l'opposition, tout comme on ne traite pas les ministres du gouvernement de 'nazis'

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu mardi soir avec le président Isaac Herzog déclarant : "Dans un pays démocratique, on n'arrête pas les dirigeants de l'opposition, tout comme on ne traite pas les ministres du gouvernement de 'nazis' et un gouvernement juif de 'Troisième Reich", faisant référence à des slogans entendus durant des manifestations contre le gouvernement. "Personne n'appelle non plus les citoyens à lancer une rébellion civile", a-t-il ajouté.