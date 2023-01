"Nous sommes reconnaissants pour l'aide humanitaire mais malheureusement nous ne pouvons pas gagner la guerre avec des pansements et des bandages"

"Nous espérons que les relations entre l'Ukraine et Israël continueront à s'améliorer sous le nouveau gouvernement", a déclaré jeudi soir l'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk, dans le Prime. Interrogé sur un infléchissement de la position israélienne en faveur de Poutine, le responsable ukrainien a rappelé "que Netanyahou avait aussi de bonnes relations avec le président Zelensky et qu'il avait visité Kiev".

"En tant que politique expérimenté, Benjamin Netanyahou comprend que Poutine est aujourd'hui un personnage quelque peu différent de celui qu'il a connu avant la guerre., et même avant 2014, lorsque le conflit a commencé. Mais après tant de dommages et de tueries de centaines de milliers de personnes, y compris des civils, après ces horribles viols et ces enlèvements, je suis sûr que les politiques du monde ne veulent plus serrer la main de monsieur Poutine. Et Netanyahou est suffisamment sage pour comprendre ceci", a-t-il affirmé.

"Nous attendons un soutien plus important d'Israël, nous lui demandons depuis dix mois de guerre de nous fournir des équipements de défense qui permettront de sauver des vies civiles. Nous sommes encore dans le besoin, et maintenant que l'Iran fait partie du conflit du côté russe, j'espère qu'Israël deviendra notre allié de manière claire. Un ennemi commun ne peut que nous rapprocher, donc j'espère une coopération encore plus forte entre nos gouvernements", a-t-il poursuivi sur i24NEWS.

L'ambassadeur se dit "reconnaissant" de l'aide humanitaire reçue de Jérusalem, mais souligne que "la guerre ne peut être gagnée avec des pansements et des bandages". "Nous avons besoin de moyens offensifs pour mener la guerre, que nous gagnerons quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'Israël doit se placer du bon côté de l'histoire. Dans cinq ou dix ans, quand nous remporterons cette guerre, nous admirerons ceux qui nous ont aidés dans les temps difficiles".

AP / Oded Balilty 2020 ©

Réagissant au report du premier appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères israélien et ukrainien, l'ambassadeur a précisé de pas être inquiet: "Nous nous attendons à ce que cet appel ait lieu la semaine prochaine. Ce report est simplement dû à des problèmes techniques, et non à des tensions diplomatiques. C'est la guerre chez nous et l'emploi du temps des dirigeants est souvent modifié".