Israël : des drapeaux palestiniens brandis à Jérusalem malgré l'interdiction de Ben Gvir

Des manifestants ont protesté à Jérusalem-Est contre la demande de Ben Gvir d'agiter des drapeaux palestiniens dans l'espace public

Contrairement aux instructions du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, des drapeaux palestiniens ont été brandis ce vendredi après-midi à Jérusalem-Est, lors d'une manifestation. Parmi les personnes présentes, des membres de Hadash-Ta'al et l'ancien député Mossi Raz du parti d'extrême gauche Meretz.

Le commissaire Shabtai a ordonné aux commandants de police de faire respecter l'interdiction imposée par le ministre, après les célébrations de la libération du terroriste Karim Younes dans le village d'Ara. Mais la police a refusé d'obtempérer, affirmant qu'aucune loi n'interdit d'agiter des drapeaux palestiniens hors cas d'incitation à la haine.

Jeudi, avant la manifestation, la faction arabe Hadash-Ta'al avait fait appel à un médiateur, lui demandant de transmettre au commissaire Shabtai que "l'ordre du ministre d'empêcher d'agiter des drapeaux palestiniens est illégal et interdit". Selon la faction, l'ordonnance de Ben Gvir est "incompatible avec la décision de la Cour suprême".

AHMAD GHARABLI / AFP

"La directive mène à une nouvelle interdiction pénale et la crainte d'arrestation et de poursuites d'innocents en raison de l'infiltration de considérations politiques et racistes dans le système de justice pénale [...] Par conséquent, il est considéré comme un arrêté ministériel illégal nul et non avenu", a ajouté le parti Hadash-Ta'al.

"L'ordonnance du ministre viole gravement les droits constitutionnels à la liberté d'expression, de protestation et de manifestation, et tout cela de manière totalement illégale", a poursuivi le parti. "Le fait de brandir des drapeaux palestiniens dans l'espace public est un acte légal d'expression personnelle et nationale et dans une société qui aspire à un régime démocratique."

Ces échanges ont eu lieu dans un climat d'extrême tension, et alors que le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir, le commissaire Shabtai et de hauts responsables de la police ont tenu une réunion en amont des manifestations de protestation prévues dans le pays samedi soir.