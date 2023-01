Israël : manifestations contre le gouvernement à Tel-Aviv et Jérusalem

80 000 personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv, selon les estimations

Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir dans le centre de Tel-Aviv et à Jérusalem pour protester contre le nouveau gouvernement. Selon les estimations de la police, 80 000 personnes environ manifestent place Habima, bravant la pluie battante. La police a entrepris de bloquer l'afflux de nouvelles personnes vers le centre de la ville.

La veille, Benjamin Netanyahou avait appelé ses opposants à calmer le jeu, rappelant que la réforme annoncée de la justice avait essentiellement pour objectif de rééquilibrer les pouvoirs et non de déstabiliser la démocratie.

Yonatan Sindel/Flash90 Des Israéliens manifestent contre le gouvernement à Tel-Aviv, le 14 janvier 2023

A Jérusalem, les manifestants se sont rassemblés devant la résidence présidentielle en coordination avec les forces de l'ordre, et ont défilé jusqu'à la place de Paris quelques mètres plus loin. La marche devait s'arrêter rue Arlozorov avec des discours prononcés.

Les mécontents, parfois rassemblés sous la bannière d'ONG de gauche telle que Crime Minister, agitent des banderoles dénonçant tout particulièrement les réformes du système judiciaire présentées par le ministre de la Justice Yariv Levin, ainsi que les discriminations potentielles à l'égard des minorités et de la communauté gay notamment. Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, redouté pour ses positions radicales, est également dans la ligne de mire des protestataires.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers d'Israéliens manifestent contre le gouvernement israélien actuel, sur la place Habima à Tel Aviv, le 14 janvier 2023

L'ex-Premier ministre travailliste Ehud Barak a dénoncé un plan gouvernemental "visant à écraser la démocratie israélienne" et un "coup d'Etat". L'ancienne ministre Tzippi Livni a estimé pour sa part que "le gouvernement israélien était entré en guerre contre les institutions démocratiques dans le but de gouverner sans entrave, débarrassé des débats et des critiques légitimes". La dirigeante du parti travailliste Meirav Michaeli a quant à elle ironisé sur le mauvais temps, disant que "ce n'était pas de la pluie mais le gouvernement qui crachait sur les citoyens".

Les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans les deux villes par crainte de débordements, notamment par le blocage des principaux axes de circulation. Un troisième rassemblement plus modeste a lieu à Haïfa.

Samedi soir dernier, des manifestations à Tel-Aviv de moins grande ampleur avaient rassemblé un total de 15 000 personnes.