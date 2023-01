Les coulisses des laboratoires de conservation du musée d'Israël

Le Musée d'Israël compte près de 20 restaurateurs travaillant dans différentes spécialités

Le musée d'Israël à Jérusalem est l'un des plus prestigieux musée en Israël et à l'étranger, avec des milliers d'objets exposés, de la préhistoire à nos jours. Mais comment tous ces précieux artefacts sont-ils protégés et préservés ? i24NEWS a eu la chance de visiter certains des laboratoires de conservation du musée.

Situé dans l'aile latérale, le complexe se compose de plusieurs salles de différentes tailles, chacune dédiée à un type d'objet différent, catégorisé principalement par son matériau. La cheffe du département de conversation, Sharon Tager, nous a donné un bref aperçu de ce domaine : "le musée d'Israël à Jérusalem possède le plus grand et le plus ancien département de conservation d'Israël". "Il a été créé en 1963, deux ans avant l'ouverture du musée au public", poursuit-elle. "Nous avons près de 20 restaurateurs qui travaillent dans différentes spécialités. Nous formons une petite communauté dynamique. Nous travaillons avec les conservateurs pour préserver et protéger la collection du musée."

Din Barenboim / i24NEWS À l'intérieur du laboratoire du Musée d'Israël à Jérusalem

Le laboratoire central est le laboratoire de conservation des objets organiques. On peut y voir le travail de préservation d'objets, comme des récipients en argile ou une impressionnante mosaïque de l'époque byzantine. Le conservateur de la mosaïque, Victor Uziel explique : "Cette mosaïque était exposée dans les années 1970 ; elle a un vieux moulage qui ne convient pas aux expositions modernes."

"Nous travaillons donc dessus pour la remettre en valeur. Nous essayons d'améliorer son aspect général. Nous travaillons maintenant sur le bas de la mosaïque et essayons de compléter les parties manquantes."

Le laboratoire de conservation du papier est consacré aux objets anciens et nouveaux qui présentent des inscriptions, des peintures et des textes. Travailler dans ce laboratoire exige beaucoup de prudence et de patience car les matériaux peuvent être très délicats et sensibles. Par exemple, un ancien livre de congrégation de la communauté juive de Neve Shalom au Surinam date du 18e siècle de notre ère.

Le conservateur des imprimés et des dessins Rami Salameh nous livre les secrets de la préservation de ce précieux objet : "Nous avons commencé à faire des recherches XRF sur les couleurs ici. Nous avons remarqué une couleur moderne ici, et non la couleur originelle. Nous avons aussi vu d'autres réparations qui ont été endommagées. Nous avons également constaté que le livre avait été coupé. Nous ne savons pas exactement quand, mais ils ont coupé certaines parties du livre et ne l'ont pas réparé."

Din Barenboim / i24NEWS Conservation de la mosaïque au Musée d'Israël à Jérusalem

Notre prochaine étape est le laboratoire de conservation des textiles, où sont exposés différents tissus et œuvres d'art. La restauratrice Yona Dresner nous montre un élégant manteau de soie du début du XXe siècle, et explique : "Ce manteau a été exposé au musée pendant six mois, et remplacé par un autre manteau parce que nous ne voulons pas exposer les objets délicats à trop de lumière."

"Il est fait de soie, qui est très sensible à la lumière. Le manteau a été renvoyé au laboratoire pour y faire un petit travail. C'est un peu déchiré, mais ça ira. Nous allons le stabiliser avec beaucoup de filet en nylon. Les défis quotidiens sont le calendrier trépidant des expositions et des prêts. Mais d'un autre côté, comme nous sommes une si petite communauté, cela nous rend plus créatifs pour trouver les solutions aux défis qui se présentent au cours de notre travail", conclut-elle.