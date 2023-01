Israël : un chèque d'1 million de shekels oublié dans un train, perte "la plus chère" de 2022

Les stations où ont été enregistrées le plus de pertes sont Nahariya, Herzliya, Jérusalem Yitzhak Navon et Beer Sheva

Le département des objets perdus des chemins de fer israéliens a dévoilé la perte avec la plus grande valeur de l'année 2022 : un chèque d'un montant d'un million de shekels, perdu à la gare Yitzhak Navon de Jérusalem et restitué à son propriétaire le lendemain.

La porte-parole des chemins de fer israéliens a déclaré que les employés et les bénévoles du département ont rendu plus de 9 200 objets égarés au cours de l'année. Entre autres, le service des objets trouvés a restitué 2 330 sacs, 1 173 portefeuilles, 1 110 téléphones et appareils mobiles, 335 valises, 881 documents de divers types, tels que des cartes d'identité et des passeports, et 1 204 sacs.

Les stations où ont été enregistrées le plus de pertes sont Nahariya, Herzliya, Jérusalem Yitzhak Navon et Beer Sheva. Ces gares sont des terminus.