82% des Israéliens pensent que les Juifs de diaspora doivent faire leur alya

Une nouvelle enquête menée par le Center for Jewish Impact, en partenariat avec le Groupe de connaissances géo cartographiques sur les relations entre Israël et la diaspora juive, montre que plus de trois quart des Israéliens considèrent qu'Israël est l'endroit le plus sûr pour les Juifs. La plupart des Israéliens pensent également que la loi du retour doit rester inchangée, malgré les récents appels à la modifier.

L'enquête, menée en ligne auprès d'un échantillon de 500 Juifs israéliens âgés de 18 ans et plus, au cours de la dernière semaine de décembre, met en lumière les idées des Juifs israéliens à propos de la relation entre Israël et la diaspora juive. Malgré la situation sécuritaire actuelle d'Israël, les Israéliens semblent percevoir l'antisémitisme comme une menace plus grave, puisque 82 % pensent que l'endroit le plus sûr pour les Juifs est Israël dans le climat actuel. Une comparaison longitudinale de cette question montre une augmentation significative de cette conviction, par rapport à 76,2% en 2020.

58,8 % des personnes interrogées considèrent que la diaspora constitue la première ligne de défense d'Israël contre les éléments hostiles au pays. Cependant, 66,4 % des Israéliens pensent que la diaspora n'a pas le droit d'être impliquée dans les affaires israéliennes, puisqu'elle ne vit pas en Israël.

En 2022, l'alya de Russie a connu une augmentation de 400 % en raison de la guerre en Ukraine selon les statistiques publiées par Ofek Israeli, la société nationale de promotion de l'alya.