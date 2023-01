Israël a enregistré un taux moyen d'inflation de 5,3% en 2022, le plus élevé depuis 2008

Le gouvernement a présenté la semaine dernière ses premières mesures d'allègement du coût de la vie

Israël a affiché un taux d'inflation de 5,3% en 2022, selon des données publiées dimanche par le Bureau central des statistiques, hausses qui ont particulièrement impacté les prix du logement, de la nourriture, des transports et des télécommunications. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé en Israël depuis 2008.

Le taux d'inflation relevé en décembre est resté inchangé par rapport à novembre, pour rester à son plus haut niveau depuis octobre 2008, mais il était tout de même légèrement inférieur aux prévisions qui tablaient sur un taux de 5,4%, et bien en dessous de celui enregistré dans la plupart des pays occidentaux. La France a, quant à elle, enregistré un taux similaire d'inflation de 5,2%. L'indice israélien des prix à la consommation a lui augmenté de 0,3% en décembre par rapport à novembre.

Dans le but de ramener l'inflation à un objectif de 1 à 3 %, la Banque d'Israël a fortement relevé son taux d'intérêt directeur à 3,75 % contre 0,1% en avril. Les responsables de la Banque centrale ont déclaré s'attendre à ce que le taux atteigne au moins 4% dans les mois à venir.

La semaine dernière, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre des Finances Betsalel Smotrich ont présenté leurs premières mesures d'allègement du coût de la vie, qui prévoient le gel des impôts fonciers pendant un an ainsi que l'annulation ou la réduction des hausses récentes des coûts de l'électricité, de l'eau et du carburant.