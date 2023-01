Travis Scott donnera son premier concert en Israël en mars

Travis Scott a été au cœur d'une tragédie l'année dernière, après une bousculade meurtrière survenue lors de l'un de ses concerts

Travis Scott, l'un des plus grands artistes hip-hop au monde, va se produire en Israël pour la première fois, a annoncé la production de l'événement ce lundi. Le concert aura lieu le 14 mars prochain au Live Park de Rishon Lezion.

Le rappeur, dont le premier album studio "Rodeo" est sorti en 2015, est devenu en moins d'une décennie l'un des artistes phares de la jeune génération. Il a depuis ce premier opus, sorti deux autres albums, marqués par des coopérations prestigieuses avec Drake, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Rosalia, The Weeknd ou encore Kanye West.

Travis Scott a été au cœur d'une tragédie l'année dernière, après une bousculade meurtrière survenue lors de l'un de ses concerts à Houston au Texas, qui avait fait dix morts et des centaine de blessés en raison d'une affluence démesurée sur le site. Le chanteur avait alors été vivement critiqué pour avoir continué de chanter au moment où la catastrophe se produisait, et ce malgré l'irruption de fans sur la scène qui le suppliaient d'arrêter le concert parce que "quelqu'un dans le public était mort".

Il est, depuis, poursuivi par des familles qui lui réclament plusieurs millions de dollars pour faute grave. Si l'artiste a toujours rejeté les accusations qui pèsent sur lui, il avait affirmé dans une vidéo publiée le lendemain du drame que lui et son équipe retireraient toutes les leçons nécessaires de ce qui venait de se produire. S'adressant à ses fans, il s'était dit "dévasté", et s'était momentanément retiré de la scène.

Quatre mois après la catastrophe, Travis Scott a lancé le "Project HEAL", un programme destiné à financer, entre autres, des bourses universitaires et des services de santé mentale. "Au cours des derniers mois, j'ai pris le temps de pleurer, de réfléchir et de faire ce que je pouvais pour consoler ma communauté. Je veux utiliser mes ressources pour aller de l'avant et contribuer à changer les choses. C'est l'engagement d'une vie pour moi et ma famille", avait-il alors déclaré.

Nominé en 2020 pour huit Grammy Awards, Travis Scott a remporté la même année le Billboard Music Award, le Latin Grammy Award, ainsi que d'autres récompenses prestigieuses. À ce jour, ses chansons ont cumulé plus de 80 milliards d'écoutes en streaming et la sortie de son prochain album est prévue dans les mois qui viennent. Son album "Astroworld", sorti il y a quatre ans, a cumulé à lui seul plus de sept milliards de streams.

Travis Scott est marié à Kylie Jenner, membre de la famille Kardashian, avec laquelle il a deux enfants. Selon des informations récentes, les deux époux auraient toutefois rompu. L'artiste ne s'était jamais produit en Israël.