Italvolt octroie une licence à la technologie des batteries de StoreDot en Israël

Italvolt est l'une des rares start-ups de batteries qui tente de construire une industrie européenne

Le fabricant de batteries pour véhicules électriques Italvolt va accorder une licence pour la technologie de batterie à charge rapide de la start-up israélienne StoreDot afin de fabriquer des batteries lithium-ion dans une usine dont la construction a été financée en Italie, ont annoncé les deux sociétés lundi. Italvolt garantira une quantité minimale de batteries produites dans l'usine pour les activités et les clients de StoreDot, a déclaré Italvolt, sans préciser la quantité.

StoreDot, qui compte parmi ses investisseurs ce qui était à l'époque la division poids lourds de Daimler et qui est aujourd'hui Mercedes-Benz, BP, VinFast, Volvo, Polestar et Samsung, développe des cellules de batterie à charge rapide pour les voitures électriques avec des électrodes riches en silicium qui permettent aux cellules de se charger plus rapidement.

L'objectif est de permettre aux cellules de fournir une autonomie de 161 km avec une charge de 5 minutes d'ici 2024, et de passer à 2 minutes d'ici 2032, afin de rendre les véhicules électriques (VE) plus attrayants pour les clients potentiels, qui sont rebutés par les temps de charge actuellement plus longs.

La capacité de charge rapide pourrait également permettre aux fabricants de VE d'installer des blocs de batteries plus petits, réduisant ainsi le coût de leurs voitures. Italvolt est l'une des rares start-ups de batteries qui tente de lever des fonds et de construire une industrie européenne de batteries pour concurrencer les géants asiatiques qui dominent les ventes mondiales.

La société, fondée par Lars Carlstrom, est en pourparlers avec un investisseur institutionnel pour un financement par tranches de 500 millions d'euros (541 millions de dollars) au cours de l'année 2023, ce qui lui permettrait de commencer la production.