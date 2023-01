Israël : "L'hôpital est le meilleur exemple de coexistence" (Pr. Abdulla Watad)

"Israël est mon lieu de vie et mon avenir"

"L'hôpital est le meilleur exemple de coexistence. À l'hôpital Sheba de Tel-Hashomer (près de Tel-Aviv), il y a des représentants de toutes les communautés et on s'entend très bien parce que nous avons un seul et unique but : soigner les gens, faire de la recherche et promouvoir la médecine pour aider l'humanité", a déclaré le Dr Abdulla Watad qui deviendra le plus jeune professeur d'Israël à seulement 35 ans.

"L'objectif n'est pas le titre de Professeur, mais le processus que j'ai effectué pour arriver à être médecin et chercheur. C'est un très grand honneur et c'est toujours très agréable d'en cueillir les fruits", a-t-il affirmé en ajoutant qu'il y a plusieurs médecins dans sa famille. "J'ai été influencé par l'atmosphère familiale et depuis mon tout jeune âge, oui je savais que j'allais être médecin", a souligné le professeur de rhumatologie.

Interrogé pour savoir s'il évoquait parfois des sujets politiques avec ses collègues, il a répondu : "On finit toujours par parler de politique après tel ou tel évènement, mais nous savons que nous sommes là avec un objectif précis de proposer une médecine de haut niveau comme notre hôpital sait le faire".

Le Dr Watad a pour projet de poursuivre la recherche médicale et de continuer à soigner les gens. "J'aime être face à un patient, l'écouter et apporter des soins qui peuvent changer sa vie". Très souvent en Angleterre, pays avec lequel il coopère pour faire de la recherche, Abdulla Watad a affirmé que son avenir est en Israël et qu'il souhaite continuer à y vivre. "C'est là mon lieu de vie", a-t-il conclu.