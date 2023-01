Judy Shalom Nir-Mozes, personnalité médiatique israélienne, annonce qu'elle s'installe aux États-Unis

Elle a l'intention de continuer à animer l'émission de radio Ynet depuis son nouveau domicile tout en envisageant une carrière à Hollywood

La personnalité médiatique israélienne Judy Shalom Nir-Mozes a annoncé lundi son intention de quitter Israël pour New York prochainement, ont rapporté plusieurs médias israéliens. Mozes a l'intention de partir pour la Grosse Pomme avec son partenaire Avi Rotenberg mais sans ses enfants qui souhaitent rester en Israël.

Mozes s'est rendue pour la dernière fois à New York en octobre 2022 pour chercher un logement avant le déménagement et a posté une vidéo d'elle aux côtés du maire de New York, Eric Adams. "Le maire de New York, Eric Adams, nous aime, encore plus après avoir appris à nous connaître", a-t-elle écrit, ajoutant que "ce n'est certainement pas la dernière fois que nous nous rencontrons."

Si Mozes a l'intention de continuer à animer son talk-show sur la station de radio en hébreu Ynet depuis son nouveau domicile à l'étranger, elle a également rencontré le célèbre producteur hollywoodien israélo-américain Avi Lerner afin d'explorer de nouvelles pistes de carrière aux États-Unis.

"J'essaie de convaincre Avi de produire une suite pour deux de mes derniers films, j'ai même un titre prêt", a-t-elle écrit. Tout au long de ses décennies de carrière dans les médias, la journaliste et animatrice a interviewé de nombreuses personnalités israéliennes et internationales de premier plan. Elle a également joué le rôle d'un personnage récurrent dans la télénovela musicale HaShir Shelanu (Notre chanson), diffusée au milieu des années 2000.

Depuis des années, elle tient une rubrique régulière très appréciée dans le quotidien Yedioth Ahronoth. Mozes est la sœur d'Arnon Mozes, président et propriétaire du groupe Yedioth Ahronoth, qui possède Ynet.

Le célèbre chanteur israélien Omer Adam et sa compagne le mannequin Yael Shelbia ont eux-aussi décidé de quitter l'Etat hébreu. Ils avaient été aperçus plus tôt ce mois-ci par des paparazzis lorsqu'ils quittaient leur domicile en Israël en direction de l'aéroport Ben Gurion pour un aller simple pour Dubaï, où ils séjourneront jusqu'à nouvel ordre.