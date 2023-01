Israël : un enfant sur cinq vit dans l'insécurité alimentaire

Environ 19% des familles avec enfants vivent en insécurité alimentaire

Un rapport sur l'insécurité alimentaire en Israël à partir de 2021 a été publié ce mardi matin par l'Assurance nationale (bitouah leumi). Malgré une certaine amélioration par rapport à l'année précédente (2020), environ 16 % des familles et environ 21 % des enfants vivent encore dans l'insécurité alimentaire, principalement dans le district de Jérusalem et les périphéries nord et sud.

De même, l'insécurité nutritionnelle existe également au sein de la population arabe et parmi les bénéficiaires d'allocations de subsistance (allocation de garantie de revenu et allocation d'invalidité). Au cours de l'année qui a continué la crise sanitaire et économique du coronavirus, la proportion de familles vivant dans l'insécurité alimentaire est passée de 18,1 % en 2016 à 16,2 % en 2021.

Parmi les Juifs, environ 11% souffrent d'insécurité alimentaire alors qu'elle touche 42,4% des familles au sein de la population arabe - un taux presque 3 fois supérieur à la moyenne générale.

Yossi Aloni/Flash90

Chez les juifs ultra-orthodoxes, une amélioration a été enregistrée. Environ 19% des familles avec enfants vivent en insécurité alimentaire, dont la moitié (8,5%) en insécurité alimentaire sévère. Parmi les personnes âgées, près de 13% souffrent d'un manque d'alimentation adéquate et équilibrée. Et 156 000 familles souffrent d'insécurité alimentaire, dont 10% avec deux parents qui travaillent, selon le rapport.

"Les conclusions du rapport nous présentent une réalité sombre et terrible. Il y a des centaines de milliers de familles en Israël qui, en plus d'être sous le seuil de pauvreté, souffrent également d'insécurité alimentaire, et environ la moitié d'entre eux souffrent d'insécurité alimentaire sévère", a réagi le ministre des Affaires sociales Yaakov Margi aux conclusions du rapport. "C'est une situation intolérable dont il faut tenir compte. Ce rapport s'ajoute au rapport sur la pauvreté publié la semaine dernière et illustre la nécessité d'un plan d'action immédiat."

Pierre Tredjman / Flash 90 Vivre dans l'insécurité alimentaire - Image d'illustration

"J'ai chargé les professionnels de l'Institut national d'assurance et du ministère des Affaires sociales de me présenter dès que possible un plan pour éradiquer la pauvreté et améliorer l'état de l'insécurité alimentaire en Israël. Dès réception du plan, j'exigerai qu'une discussion urgente ait lieu au sein du gouvernement afin de promouvoir des propositions de résolution pour mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire", a-t-il ajouté.