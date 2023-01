"L'État d'Israël s'engage d'abord et avant tout à assurer sa sécurité"

"Les déclarations et les signatures sans signification ne nous empêcheront pas de prendre les bonnes décisions qui protégeront nos citoyens et assureront notre avenir. L'intérêt de tous les pays du monde devrait être de mettre fin à l'incitation de l'Autorité palestinienne, qui encourage le terrorisme et paie les terroristes qui tuent des Juifs. L'État d'Israël s'engage d'abord et avant tout à assurer sa sécurité", a réagi mardi matin le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen depuis la conférence internationale de Davos à l'initiative palestinienne à l'ONU.

Plus de 90 pays ont demandé lundi à Israël de revenir sur les mesures prises à l'encontre de l'Autorité palestinienne (AP), en représailles à la demande de l'AP aux Nations unies de lancer une enquête sur Israël. "Le ministre défend une politique de sécurité avant tout", a affirmé Maurice Ifergan, analyste politique i24NEWS.

"Cette initiative palestinienne vient à la suite de la décision d'Israël de geler les prélèvements fiscaux effectués au nom des Palestiniens qui servent finalement à financer les allocations des terroristes et de leurs familles. La politique israélienne est très claire sur ce point, priorité à la sécurité des Israéliens au détriment des Palestiniens", a-t-il expliqué.

Le mois dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution promue par les Palestiniens demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur le conflit israélo-palestinien, l'"annexion" israélienne et le statut juridique de l'"occupation". La résolution du 30 décembre a été adoptée par les 193 membres de l'Assemblée générale par 87 voix contre 26 et 53 abstentions.