Les Palestiniens ont affirmé, ce mardi, que l'ambassadeur de Jordanie en Israël, Ghassan Majali, avait été empêché d'entrer sur le mont du Temple. Selon les informations rapportées, l'ambassadeur aurait quitté les lieux après avoir été arrêté par les forces de sécurité à l'entrée du site. Suite à l'incident, le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Amman.

MENAHEM KAHANA / AFP Jordanian ambassador to Israel Ghassan Majali

"Une lettre soulignant que la Jordanie condamne toutes les actions destinées à interférer dans les affaires de la mosquée bénie Al-Aqsa a été remise à l'ambassadeur d'Israël afin qu'il la transmette immédiatement à son gouvernement. La direction du Waqf à Jérusalem est le seul organe légal à même de gérer tout ce qui est lié à celle-ci", a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Jordanie.

"En tant que puissance occupante, Israël doit agir conformément au droit international en ce qui concerne Jérusalem occupée et les lieux saints, en particulier la mosquée bénie al-Aqsa, et s'abstenir de toute action qui porterait atteinte au caractère sacré des lieux saints. Il doit mettre un terme à ses tentatives de modifier le statu quo historique et juridique à al-Aqsa", a ajouté le communiqué.

En réponse, la police israélienne a précisé que l'ambassadeur s'était rendu sur le mont du Temple sans aucune coordination préalable avec les forces de sécurité comme cela aurait dû être fait, et que le policier à l'entrée du site avait retenu le diplomate le temps d'informer son commandant de la visite et de recevoir ses instructions.

"Contrairement à des publications erronées, l'entrée de l'ambassadeur sur le site n'a pas été empêchée. C'est lui qui a décidé de quitter les lieux de sa propre initiative, alors que l'agent en fonction attendait une réponse de son supérieur. S'il avait attendu quelques secondes de plus, il serait entré sur le mont du Temple. Nous soulignons qu'une procédure de coordination préliminaire avec la police, comme cela est fait habituellement, aurait empêché tout contretemps dans l'entrée de l'ambassadeur sur le site.