116 jours avant la finale de l'Eurovision 2023, la société de radiodiffusion publique israélienne Kan a révélé mardi le nom du titre que Noa Kirel interprétera dans le cadre du concours qui se tiendra à Liverpool. La chanson intitulée "Unicorn" a été écrite et composée par Doron Medley, Mai Sepadia, Yanon Yahal et Noa Kirel elle-même. La chanson sera révélée pour la première fois dans deux mois.

Avshalom Sassoni/Flash90 La chanteuse Noa Kirel à Tel Aviv le 10 août 2022, annonçant sa participation au Concours Eurovision de la chanson 2023.

Kirel a participé à l'écriture de plusieurs chansons, et a finalement choisi ce titre pour représenter l'Etat hébreu au concours. En attendant, le 31 janvier, aura lieu le tirage au sort des demi-finales de l'Eurovision à Liverpool pour savoir quand la jeune artiste montera sur scène pour la première fois. Les demi-finales de la compétition auront lieu les 9 et 11 mai et la finale du concours aura lieu le samedi 13 mai.

Par ailleurs, Noa Kirel a sorti la semaine dernière son nouveau single, "Gone", produit et écrit par Monsters & Strangerz (Katy Perry, Camila Cabello, Rihanna) avec des co-auteurs supplémentaires, Michael Pollack (Justin Bieber, Lizzo) et Casey Smith (Olivia Rodrigo, Jonas Brothers).