Pour Benjamin Netanyahou, "la responsabilité du sort du captif israélien Avera Mengistu repose entièrement sur le Hamas"

Dans la vidéo publiée par le Hamas, Avera Mengistu s'interroge sur la durée de sa captivité

"Israël n'arrête pas ses efforts pour libérer Avera Mengistu et le reste de nos captifs et personnes disparues. Mardi, nous avons reçu une autre confirmation de ce que nous savions depuis le début - Avera est vivant. C'est un jeune homme qui n'est pas en bonne santé, et la responsabilité de son sort repose entièrement sur le Hamas", a affirmé mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'une visite en Cisjordanie, au cours de laquelle il a reçu un large compte-rendu sur les activités du Shin Bet dans tous les secteurs.

Hamas Avera Mengistu

Le mouvement terroriste palestinien Hamas a publié lundi la vidéo de l'Israélien qu'il détient depuis 2014 dans la bande de Gaza sous son contrôle, blâmant l'armée israélienne pour son maintien en captivité, le jour même de l'investiture d'un nouveau chef d'état-major. La diffusion de cette vidéo intervient sur fond de discussions indirectes entre Israël et le Hamas sur un échange de prisonniers, auxquelles l'organisation islamiste a menacé de mettre un terme mi-décembre en l'absence d'avancée.