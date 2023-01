Un Arabe israélien impliqué dans un lynchage contre un Juif en mai 2021 arrêté

7 autres personnes impliquées dans le lynchage de Mor Janashvili ont été mises en accusation pour des délits graves similaires

Le Shin Bet a poursuivi son activité contre les personnes impliquées dans les événements sécuritaire de l'opération "Gardien du Mur", qui a opposé Israël au Hamas à Gaza en mai 2021, et a arrêté un résident d'Acre impliqué dans le lynchage du citoyen israélien Mor Janashvili dans la ville. Lors d'une opération conjointe du service de sécurité intérieure du Shin Bet et de la police israélienne, Assi Mahmoud Saleh Hourani, 50 ans, a été arrêté et sera interrogé cette semaine.

Mor Janashvili avait été lynché par plusieurs personnes qui lui ont d'abord jeté des pierres et des objets sur sa voiture alors qu'il était en train de conduire. Ils ont ensuite continué à le battre au sol à l'aide de matraques et de barres de fer avant de mettre le feu à son véhicule. Mor s'en est miraculeusement sorti avec de nombreuses blessures et a dû suivre une rééducation prolongée.

Le bureau du procureur du district nord a présenté un acte d'accusation au tribunal de district de Haïfa, alléguant une série de crimes graves à l'encontre d'Assi Mahmoud, notamment des crimes commis avec un motif nationaliste, dans les circonstances d'un acte de terrorisme. Sept autres personnes impliquées dans le lynchage de Mor Janashvili ont été mises en accusation pour des délits graves similaires.

Le service de sécurité intérieure prend très au sérieux l'implication de citoyens israéliens dans des activités terroristes et continuera à agir contre les personnes impliquées dans les événements violents survenus lors de l'opération "Gardien du Mur", ont affirmé les autorités. De nombreux lynchages et émeutes avaient alors eu lieu principalement dans les villes mixtes du pays, tandis que des milliers de roquettes avaient été envoyées depuis Gaza sur Israël.